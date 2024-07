Ministro Padrino López: Estamos en presencia de un golpe de Estado en marcha

Ministro Padrino López acompañado por el Alto Mando

30 de julio de 2024.- El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, denunció este martes la existencia de un golpe de Estado promovido por la derecha extremista.



“Estamos en presencia, así lo digo, de un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados, un golpe de Estado en marcha”, declaró el también ministro para la Defensa.



Ante esto, afirmó que el presidente de la república, Nicolás Maduro, se ha puesto al frente “para detenerlo nuevamente”.



“Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo período presidencial. Junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo.



Padrino López enfatizó que este golpe de Estado lo van a derrotar. “No hay quien pueda con la consciencia de todo un pueblo, con la fortaleza moral de una institución como la nuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, resaltó.



Además, recordó que factores de la extrema derecha acuden siempre al fascismo, sin terminar de interpretar la vocación pacifista del pueblo venezolano.



“El pueblo de Venezuela tiene la voz cantante aquí. Ha votado por la paz“, aseveró.

Llamado a la reflexión



El vicepresidente sectorial expresó que es momento de reflexionar y de “encausarnos por el carril democrático constitucional”.



También recordó que el pueblo venezolano salió el domingo a sufragar, empleando la vía pacífica y no la de “las balas y la violencia”.



“Hago un llamado a todos los factores políticos, sobre todo de esta facción subversiva que tanto daño le ha hecho a Venezuela para que entre en el carril democrático y constitucional, y podamos hacerle honor al pueblo de Venezuela que nos está pidiendo entendimiento, convivencia y diálogo”, destacó.



Asimismo, reiteró que el mandatario anunció su intención de convocar a un diálogo ampliado, sincero, cara a cara.

Rechazo a la violencia



El ministro leyó un comunicado en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechaza contundentemente todas las acciones violentas promovidas por la extrema derecha desde el lunes en varias regiones del país.



Además, ratificó el respaldo y lealtad incondicional al jefe de Estado.



A continuación el comunicado íntegro:



La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente todas las acciones violentas promovidas por la extrema derecha venezolana, desde ayer lunes 29 de julio de los corrientes en distintas regiones del país, luego de finalizado el proceso de Elecciones Presidenciales 2024.



Sin duda alguna, estos actos terroristas de sabotaje a sedes de organismos públicos, incluyendo un centenar de centros electorales, oficinas del Consejo Nacional Electoral, edificaciones privadas, comandos de unidades militares y policiales; así como la destrucción de máquinas y material electoral, símbolos de identidad nacional como el Indio Coromoto en Guanare y esculturas del Comandante Chávez, entre otros; son expresiones de odio e irracionalidad que forman parte de un plan preconcebido por agrupaciones políticas que se sabían derrotadas. Pero además, comportan un intento de golpe de Estado mediático, soportado en las redes sociales y apoyado por el imperialismo norteamericano y sus aliados externos e internos.



Inobjetablemente estamos en presencia del fascismo en su máxima expresión, de una estructura internacional que está invirtiendo cientos de millones de dólares para desacreditar la extraordinaria demostración de civismo que hizo el pueblo venezolano en la pasada jornada electoral, la cual contó con la presencia de más de 900 observadores internacionales y de representantes de los diferentes partidos que inscribieron sus candidatos en el marco de la normativa electoral constitucionalmente establecida.



Como es bien sabido, la historia ha demostrado fehacientemente que el libreto de la violencia no conduce a nada positivo. Las guarimbas de años recientes solo causaron la muerte de inocentes y cuantiosos daños materiales. Los seudolíderes y las organizaciones criminales que instan a seguir este camino oscuro de quienes no tienen la razón, se esconden cobardemente al tiempo que emplean delincuentes armados y mercenarios entrenados en el extranjero para ejecutar sus macabros planes; muchos de ellos ya han sido plenamente identificados, capturados y procesados judicialmente. En esta ocasión no sería diferente; cabe destacar que al momento ya sumamos 23 efectivos militares y 25 policiales heridos, quienes están recibiendo la debida atención médica; igualmente resultó fallecido el Sargento Primero José Antonio Torrents Blanca, plaza de la Guardia Nacional Bolivariana, por herida con arma de fuego a la altura del cuello. Vayan nuestras condolencias y solidaridad para con todos los afectados.



La FANB reitera su irreductible compromiso con la paz. Sin embargo, actuaremos con contundencia en perfecta unión cívico-militar-policial, para preservar el orden interno en todo el territorio nacional, siempre en el marco de la Constitución y las leyes, así como del respeto a los derechos humanos. En tal sentido, hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en provocaciones ni manipulaciones que fomenten la violencia y la intolerancia.



Reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el Poder Popular y proclamado por el Poder Electoral para el próximo periodo presidencial 2025 – 2031.



¡Chávez vive… la Patria sigue! ¡Independencia y Patria Socialista… Viviremos y venceremos! ¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre… Traidores nunca!



Caracas, 30 de julio de 2024



VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ

General en Jefe