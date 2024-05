Estados Unidos pide a los propietarios que dejen de conducir vehículos Nissan más antiguos por preocupaciones sobre las bolsas de aire

Nissan y NHTSA advierten a los conductores de vehículos más antiguos con bolsas de aire Takata retiradas del mercado que no conduzcan hasta que sean reparadas. ( Credito: Artur Widak/NurPhoto vía / Getty Images)

Los concesionarios Nissan ofrecen remolque, reparación móvil y, en algunos casos, vehículos en préstamo gratuitos a conductores con bolsas de aire Takata sin reparar.



30 de mayo de 2024.-Los propietarios de casi 84.000 vehículos Nissan más antiguos que todavía están equipados con bolsas de aire Takata retiradas del mercado y sin reparar deben dejar de conducirlos inmediatamente debido a un riesgo para la seguridad, dijo el miércoles la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), informó Negocios Fox en una nota de prensa.



El anuncio de la NHTSA se produce después de que Nissan advirtiera a los propietarios de vehículos que no condujeran ciertos vehículos que fueron retirados del mercado en 2020 pero que no han sido reparados, incluido el Nissan Sentra modelo 2002-2006, el Nissan Pathfinder 2002-2004 y el Infiniti QX4 2002-2003.



"Si tiene uno de estos vehículos, no lo conduzca hasta que se complete la reparación y se reemplace la bolsa de aire defectuosa", dijo la NHTSA en un comunicado, señalando que los concesionarios Nissan ofrecen remolque gratuito, reparación móvil y, en algunos lugares, vehículos en préstamo.



Durante la última década, se han retirado del mercado más de 100 millones de infladores de bolsas de aire Takata en todo el mundo (incluidos 7 millones en EE. UU.) en lo que es el mayor retiro de seguridad de automóviles registrado.