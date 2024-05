Joe Biden dio permiso en secreto y limitado a Ucrania para atacar dentro de Rusia con armas estadounidenses

30 de mayo de 2024.-La administración Biden ha dado silenciosamente permiso a Ucrania para atacar dentro de Rusia, únicamente cerca del área de Kharkiv, utilizando armas proporcionadas por Estados Unidos, dijeron el jueves tres funcionarios estadounidenses y otras dos personas familiarizadas con la medida, un cambio importante que ayudará a Ucrania a defenderse mejor. su segunda ciudad más grande, informó Politico.com en una nota de prensa.



"El presidente recientemente ordenó a su equipo que garantice que Ucrania pueda usar armas estadounidenses con fines de contraataque en Járkov, de modo que Ucrania pueda responder a las fuerzas rusas que los atacan o se preparan para atacarlos", dijo uno de los funcionarios estadounidenses, y agregó que la política de no permitir ataques de largo alcance dentro de Rusia “no ha cambiado”.



Ucrania pidió a Estados Unidos que hiciera este cambio de política sólo después de que comenzara la ofensiva rusa contra Kharkiv este mes, añadió el funcionario. A todas las personas se les concedió el anonimato para discutir decisiones internas que no han sido anunciadas.



En los últimos días, Estados Unidos tomó la decisión de permitir a Ucrania “flexibilidad” para defenderse de los ataques en la frontera cerca de Járkov, dijo el segundo funcionario estadounidense.



En efecto, Ucrania ahora puede usar armas proporcionadas por Estados Unidos, como cohetes y lanzacohetes, para derribar misiles rusos lanzados hacia Kharkiv, contra tropas que se concentran justo al otro lado de la frontera rusa cerca de la ciudad, o contra bombarderos rusos que lanzan bombas hacia territorio ucraniano. Pero el funcionario dijo que Ucrania no puede usar esas armas para atacar infraestructura civil o lanzar misiles de largo alcance, como el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, para alcanzar objetivos militares en lo más profundo de Rusia.



Es un cambio sorprendente que la administración inicialmente dijo que intensificaría la guerra al involucrar más directamente a Estados Unidos en la lucha. Pero el empeoramiento de las condiciones de Ucrania en el campo de batalla (es decir, los avances de Rusia y la mejora de su posición en Járkov) llevaron al presidente a cambiar de opinión.



El Consejo de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



La administración Biden insinuó que en los últimos días se había tomado una decisión en secreto o se había anunciado próximamente. El miércoles, el secretario de Estado Antony Blinken, que apoya un levantamiento de las restricciones, se convirtió en el primer funcionario estadounidense en insinuar públicamente que Biden podría cambiar de rumbo y permitir tales ataques, y dijo a los periodistas que la política estadounidense hacia Ucrania evolucionaría según fuera necesario. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, no descartó posteriormente un posible cambio.