EEUU: Mujer demanda al alcalde de Nueva York, Eric Adams, alegando agresión sexual en 1993

19 de marzo de 2024.-La ex empleada civil de la Oficina de Tránsito dijo que acudió a Adams, entonces oficial de la oficina y líder de una organización fraternal, en busca de ayuda para avanzar en su carrera, informó Noticias de NBC.



Una mujer de Florida alega en una demanda presentada el lunes en un tribunal estatal de Nueva York que en 1993 el alcalde de Nueva York, Eric Adams, entonces su colega en la policía de tránsito de la ciudad y un alto funcionario de una organización de policías negros, exigió sexo oral a cambio de ayudar. ella consigue un ascenso.



Lorna Beach-Mathura, que era empleada civil del departamento, dice en la demanda que cuando ella se negó, Adams se expuso y “empujó por la fuerza” su mano sobre su ingle. Cuando ella se alejó, él continuó masturbándose frente a ella, dice la demanda.



Ahora Beach-Mathura busca daños y perjuicios no especificados de Adams, la ciudad de Nueva York, la Policía de Tránsito de la ciudad de Nueva York, la Asociación de Guardianes y otras tres entidades desconocidas, según la demanda presentada en la Corte Suprema del condado de Nueva York. La Asociación de Guardianes del Departamento de Policía de Nueva York es una organización fraternal que representa a los miembros negros en servicio, incluidos los empleados de la policía civil.



Beach-Mathura dijo en la demanda que estaba "asqueada e indignada de que un hombre que se presentaba como un defensor de la justicia y la igualdad -un hombre que se presentaba como un 'guardián' de otros empleados negros- atrapara a una mujer negra en su automóvil en un lote remoto y exigir favores sexuales como requisito previo para ayudarla a obtener un trato justo en el trabajo”.



Adams negó las acusaciones.



“Mientras revisamos la denuncia, el alcalde niega rotundamente estas escandalosas acusaciones y los hechos aquí descritos; Esperamos una reivindicación total en los tribunales”, dijo en un comunicado la abogada de la corporación municipal Sylvia O. Hinds-Radix. “Además, en 1993, Eric Adams fue uno de los opositores públicos más destacados del racismo dentro de la policía de Nueva York, razón por la cual las acusaciones de la demanda de que tenía alguna influencia sobre los ascensos de empleados civiles son ridículas”.



En noviembre, cuando Beach-Mathura presentó por primera vez una citación legal en el mismo tribunal, Adams afirmó a través de otro portavoz que no la conocía.



"El alcalde no sabe quién es esta persona", afirmó el portavoz. “Si alguna vez se conocieron, él no lo recuerda. Pero él nunca haría nada que dañara físicamente a otra persona y niega enérgicamente tal afirmación”.