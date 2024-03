CNE exige código de vestimenta para inscripción en el Registro Electoral en sus sedes

Credito: Web

13-03-24.-El lunes 18 de marzo comienza la jornada de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio; sin embargo, quienes realicen este proceso deberán cumplir con cierto código de vestimenta.



¿Qué establecen las reglas internas del CNE? A las oficinas del Poder Electoral está prohibido ingresar con bermudas, blusas de hombros descubiertos, con escotes, pantalones rotos, chores ni minifaldas.



De acuerdo a la reseña del portal El Pitazo, el código de vestimenta también establece que hombres y adolescentes no pueden ingresar con franelillas, gorros ni lentes oscuros.



Es importante que las personas que asistan lleven consigo su cédula de identidad laminada y vigente, según establece el artículo 29 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.



En este proceso puede inscribirse todo venezolano mayor de 18 años, así como ciudadanos que cumplan la mayoría de edad en el lapso que comprende desde el corte del Registro Electoral hasta el día de la fecha de la elección, siempre y cuando la inscripción se efectúe durante el lapso habilitado para este proceso.



A su vez, los extranjeros mayores de 18 años, con más de 10 de residencia en el país, también podrán registrarse y participar en las venideras elecciones.



La coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño, exhortó al CNE a no poner trabas con requisitos, vestimenta o medidas que no estén establecidos en términos legales o en gacetas electorales.



“La idea es que los jóvenes no pierdan primero el viaje de inscribirse o de acudir ante los puntos y luego, pues, efectivamente puedan ejercer su derecho a participar en una dinámica tan importante y trascendental para el país, como van a ser los procesos electorales de los próximos dos años”, señaló la representante de Voto Joven.



Destacó que la experiencia de otros procesos electorales les ha enseñado que, en el caso de presentarse alguna traba al inscribirse ante el registro electoral, sugiere a los jóvenes insistir porque solo están cumpliendo con su derecho constitucional.



“La recomendación es que se insista de manera respetuosa y enmarcada en el derecho constitucional que implica participar de procesos electorales y lo que establece la Ley orgánica de procesos electorales en torno a la participación ciudadana de los votantes”, señaló Cedeño.



Finalmente, puntualizó que es importante evitar la confrontación y apegarse a lo que establece la ley y la Constitución de manera respetuosa y responsable.