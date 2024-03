Estados Unidos evacua personal no esencial de su embajada en Haiti por violencia de pandillas

10 de marzo de 2024,-Estados Unidos dice que ha transportado por aire a personal no esencial de su embajada desde Haití, mientras el país se sumerge aún más en la violencia de las pandillas, informó BBC.com.



Los estadounidenses también han reforzado la seguridad en su misión en la capital, Puerto Príncipe.



Se produce tras los ataques de bandas en el aeropuerto, comisarías y prisiones esta semana. Están presionando para que se destituya al primer ministro haitiano, Ariel Henry.



El estado de emergencia de tres días se ha ampliado por un mes.



"La intensificación de la violencia de las pandillas en el vecindario cercano a los recintos de la embajada de Estados Unidos y cerca del aeropuerto llevó a la decisión del Departamento de Estado de organizar la salida de personal adicional de la embajada", publicó la embajada en las redes sociales.



Añadió que la embajada permanecerá abierta.



La operación antes del amanecer pareció realizarse en helicóptero, informa la agencia de noticias AFP, citando a residentes cercanos que describieron haber escuchado el sonido de las aspas de los aviones sobre sus cabezas.



El domingo también partió el embajador de Alemania en Haití, que viajó a República Dominicana, junto con otros representantes de la UE, informó a la AFP el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.



Se produce cuando la situación en Haití se ha deteriorado.



El principal puerto del país dijo que suspendería sus operaciones el jueves debido a sabotaje y vandalismo.



Las pandillas en la ciudad asolada por la violencia intensificaron sus ataques cuando Henry partió para una cumbre regional la semana pasada.



Henry intentó volar de regreso a Puerto Príncipe el martes, pero terminó en el territorio estadounidense de Puerto Rico.



No pudo aterrizar en la capital haitiana porque su aeropuerto internacional estaba cerrado mientras los soldados repelían los intentos de hombres armados de apoderarse del mismo.



Las autoridades de aviación civil de la vecina República Dominicana también rechazaron el avión del primer ministro, alegando que no se les había proporcionado el plan de vuelo necesario.