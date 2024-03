Buque español Brazos Abriertos Uno transporta ayuda humanitaria de emergencia desde Chipre a Gaza

9 de marzo de 2024.El buque español Open Arms Uno tiene previsto zarpar de Chipre, el país de la UE más cercano a Gaza, y espera utilizar una ruta marítima recientemente abierta, informó Sofia Ferreira Santos para BBC Noticias.



Sin un puerto en funcionamiento y con aguas poco profundas, aún no está claro dónde atracará el barco cuando llegue a Gaza.



La ONU dice que una cuarta parte de la población de la Franja está al borde de la hambruna y que los niños mueren de hambre.



El barco, que se espera llegue a Gaza en los próximos días, pertenece a la organización benéfica española del mismo nombre, Open Arms.



Atracó hace tres semanas en Larnaca y remolcará una barcaza cargada con artículos proporcionados por la organización benéfica estadounidense World Central Kitchen, dijo a Associated Press el fundador de Open Arms, Oscar Camps.



Open Arms dijo que las autoridades israelíes han comenzado a inspeccionar el cargamento de "200 toneladas de alimentos básicos, arroz y harina, latas de atún".



Laura Lanuza dijo a la AFP que el barco podría embarcar "hoy o mañana" dependiendo de todas las "autorizaciones y permisos, y de cuándo los consigamos".



El barco tardará entre dos y tres días en llegar a un lugar no revelado frente a la costa de Gaza, dijo Camps.



Añadió que la última milla del viaje -que son unas 216 millas náuticas en total- sería "la operación más complicada", pero añadió que no estaba "en absoluto preocupado por la seguridad".



En el punto de destino, un equipo de World Central Kitchen ha estado construyendo un muelle para recibir la ayuda, dijo. El grupo tiene 60 cocinas en toda Gaza, donde podrá distribuir los alimentos.



"Lo que inicialmente parecía un desafío insuperable ahora está a punto de hacerse realidad", se lee en una publicación en la cuenta X de Open Arms.



"Nuestro remolcador está preparado para embarcar en cualquier momento, cargado con toneladas de alimentos, agua y suministros vitales para los civiles palestinos".