Cinco muertos y diez heridos en lanzamiento de ayuda humanitaria desde el aire en Gaza

El paquete “cayó como un cohete” sobre el techo de una casa cerca del campo de refugiados de Al Shati, donde la gente esperaba, dice un testigo



8 de marzo de 2024.-Cinco personas murieron y 10 resultaron heridas en Gaza cuando fueron alcanzadas por un palé de ayuda lanzado en paracaídas al territorio como parte de un lanzamiento aéreo humanitario, Informó El Guardian en una nota de prensa.



Los testigos dijeron que el accidente ocurrió el viernes por la mañana cerca del campo de refugiados costero conocido como al-Shati, una de las partes más devastadas de Gaza, después de que un paracaídas sujeto a la plataforma no se desplegara correctamente y el paquete cayera sobre un grupo de hombres, adolescentes. y niños más pequeños que esperan obtener alimentos y otros suministros.



Varios cientos de miles de personas se enfrentan a la hambruna en el norte de Gaza, donde viven entre las ruinas de sus hogares, sin alcantarillado, electricidad ni ningún otro servicio básico.



Las víctimas fueron trasladadas al hospital al-Shifa de la ciudad de Gaza, dijo el jefe de enfermería de la sala de emergencias, Mohammed al-Sheikh.



Un testigo del campo dijo que él y su hermano habían seguido a la ayuda lanzada en paracaídas con la esperanza de conseguir “una bolsa de harina”.



"Entonces, de repente, el paracaídas no se abrió y cayó como un cohete sobre el tejado de una de las casas", dijo Mohammed al-Ghoul. "Diez minutos más tarde vi a personas trasladando a tres mártires y a otros heridos, que se encontraban en el techo de la casa donde cayeron los paquetes de ayuda".



Estados Unidos y Jordania se encuentran entre los países que han realizado lanzamientos aéreos en el norte de Gaza, donde cientos de miles de personas enfrentan condiciones terribles después de más de cinco meses de guerra.



Un funcionario de defensa estadounidense dijo a la AFP que "Estados Unidos no causó las muertes durante nuestro lanzamiento aéreo en Gaza", mientras que una fuente militar jordana afirmó que ninguno de los cuatro aviones del reino que participaron en la operación estuvo involucrado en las muertes.



Refiriéndose a las cinco personas muertas el viernes, la oficina de medios del gobierno en Gaza, gobernada por Hamás, dijo que los lanzamientos desde el aire eran “inútiles” y “no eran la mejor manera de que entrara la ayuda”.