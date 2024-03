EEUU: Donald Trump se reune con Elon Musk en Mar-A-Lago en busca de inyección de dinero en efectivo

6 de marzo de 2024-No está claro si Musk gastará alguno de sus miles de millones en nombre del expresidente. Si lo hace, podría borrar la desventaja financiera de Trump en la carrera de 2024, informó El Tiempo de Nueva York.



Donald Trump, que busca urgentemente una inyección de efectivo para ayudar a su campaña presidencial, se reunió el domingo en Palm Beach, Florida, con Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, y algunos donantes republicanos adinerados, según tres personas informadas sobre la reunión que habló bajo condición de anonimato para describir una discusión privada.



Trump y su equipo están trabajando para encontrar donantes importantes adicionales para apuntalar sus finanzas mientras se acerca a las esperadas elecciones generales contra el presidente Biden. Trump ha elogiado a Musk ante sus aliados y espera tener pronto una reunión individual con el multimillonario, según una persona que ha discutido el asunto con Trump.



Aún no está claro si Musk planea gastar parte de su fortuna en nombre de Trump. Pero sus publicaciones recientes en las redes sociales sugieren que cree que es esencial que Biden sea derrotado en noviembre, y las personas que han hablado con Musk en privado confirmaron que esa es su opinión.



Con un patrimonio neto de alrededor de 200 mil millones de dólares, según Forbes, Musk podría decidir apoyar a Trump y potencialmente, casi por sí solo, borrar lo que se espera que sea la enorme ventaja financiera de Biden y sus aliados. sobre el ex presidente.



El miércoles, tras la publicación de esta historia, Musk publicó en X que “no donaría dinero a ninguno de los candidatos a presidente de Estados Unidos”. No especificó a qué dos candidatos se refería.



Los asesores de Trump no respondieron a una solicitud de comentarios.



Musk se ha presentado durante mucho tiempo como una persona de mentalidad independiente y, como muchos líderes empresariales, ha donado a candidatos de ambos partidos a lo largo de los años. A diferencia de otros multimillonarios estadounidenses, no ha gastado mucho en una elección presidencial y sus donaciones se han dividido de manera bastante equitativa a lo largo de los años entre demócratas y republicanos. Las empresas de Musk, Tesla y SpaceX, se han beneficiado de contratos y subsidios del gobierno federal.



Una persona cercana a Musk dijo que su relación con el gobierno históricamente lo había hecho cauteloso a la hora de identificarse demasiado con un partido político en lugar de otro. En 2017, el multimillonario se alejó de dos consejos asesores empresariales cuando Trump era presidente por la decisión de Trump de retirarse del acuerdo climático de París.