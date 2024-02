El cuerpo de Aleksei Navalny fue devuelto a su madre, según sus aliados

Las autoridades rusas trasladaron el cuerpo, poniendo fin a una dura batalla por la custodia de sus restos.



24 de febrero de 2024.-Las autoridades rusas transfirieron el cuerpo del líder de la oposición Aleksei A. Navalny a su madre, dijo su portavoz el sábado, poniendo fin a una dura batalla por la custodia de sus restos, pero no está claro si tendrá un funeral al que pueda asistir el público, Informó Antón Troianovski para El Correo de Nueva York.



“El cuerpo de Aleksei ha sido entregado a su madre”, dijo la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, en un comunicado publicado en las redes sociales. “El funeral aún está por llegar. No sabemos si las autoridades interferirán para que esto se lleve a cabo de la manera que la familia quiere y como Aleksei se merece”.



La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, todavía se encontraba el sábado en la ciudad norteña de Salekhard, cerca de la prisión ártica donde se informó que Navalny había muerto el 16 de febrero, dijo Yarmysh. Añadió que el equipo del líder de la oposición divulgaría información sobre el funeral “a medida que esté disponible”.



La familia y los asistentes de Navalny han acusado a las autoridades rusas de mantener su cuerpo como rehén y de “chantajear” a su madre para que aceptara enterrarlo en secreto. El viernes, Yarmysh dijo que los funcionarios de Salekhard le habían dado un ultimátum a Navalnaya exigiéndole que aceptara dicho funeral secreto dentro de tres horas, o de lo contrario sería enterrado en terrenos penitenciarios.



Ese plazo venció el viernes por la noche sin ninguna información nueva de los asistentes de Navalny. Las autoridades rusas no han comentado sobre la versión de los hechos del equipo de Navalny.



Lyudmila Navalnaya, madre de Aleksei A. Navalny. El sábado, todavía estaba en la ciudad norteña de Salekhard, cerca de la prisión ártica donde se informó que Navalny había muerto el 16 de febrero.