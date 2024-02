Fuerzas Especiales de Israel atacan el Hospital Nasser en Gaza

15 de febrero de 2024.-Las fuerzas especiales israelíes atacaron el Hospital Nasser en Gaza, el hospital en funcionamiento más grande del enclave, después de sitiar las instalaciones durante días, informó un grupo de reporteros (+) Para CNN.com



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que habían detenido a varios sospechosos en la redada del jueves, que según dijeron fue dirigida por información de inteligencia recopilada en parte de rehenes liberados.



Israel dijo que creía que los cuerpos de los rehenes muertos estaban retenidos dentro del hospital. Hamás negó las acusaciones y dijo que el grupo “no tenía nada que hacer” en el hospital.



Las fuerzas israelíes bombardearon el hospital la madrugada del jueves, matando e hiriendo a un “número indeterminado de personas”, según Médicos Sin Fronteras, también conocidos como Médicos Sin Fronteras (MSF). Desde el ataque, uno de sus colegas sigue en paradero desconocido.



El personal de MSF se vio obligado a huir del hospital a través de un puesto de control establecido por el ejército israelí, dijo la agencia, añadiendo que un empleado “fue detenido” allí.



La noticia llegó después de que médicos y funcionarios médicos en el sur de Gaza dijeran que francotiradores israelíes habían matado a tiros a varias personas cuando intentaban huir del hospital Nasser. Un testigo del tiroteo, que es cirujano traumatólogo en el hospital, dijo que al menos dos personas murieron a manos de francotiradores el martes, y que más heridos resultaron heridos.



Al comentar sobre la incursión del jueves, el contraalmirante israelí Daniel Hagari dijo: “Los terroristas de Hamás probablemente se estén escondiendo detrás de civiles heridos dentro del hospital Nasser en este momento”. Una ex rehén le dijo a CNN el mes pasado que estaba retenida en el Hospital Nasser, una afirmación que CNN no pudo verificar de forma independiente y que Hamás negó.



Las excavadoras militares israelíes excavaron fosas comunes dentro de los muros del complejo, dijo anteriormente el Dr. Al-Qidra, portavoz del Ministerio de Salud. El jueves, las fuerzas "irrumpieron en el edificio de maternidad y llevaron a cabo una operación de búsqueda en el interior", añadió.



CNN pidió a las FDI su respuesta a esas acusaciones el jueves. Hasta el momento, las FDI no han respondido a ninguna acusación formulada por el Ministerio.



Posteriormente, las fuerzas israelíes obligaron al personal de gestión del hospital a alojar a casi 200 pacientes, 95 trabajadores médicos, 11 de sus familias y 165 acompañantes y personas desplazadas “en condiciones duras y aterradoras, sin alimentos, sin fórmula infantil y con una grave escasez de agua”, según al Dr. Al-Qidra.

(+) Kareem Khadder, Lauren Izso, Sana Noor Haq and Mick Krever