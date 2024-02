Estados Unidos tiene nueva información de inteligencia sobre las capacidades nucleares rusas en el espacio

14 de ferbrero de 2024.-Estados Unidos tiene nueva información de inteligencia sobre las capacidades militares rusas relacionadas con sus esfuerzos por desplegar un sistema nuclear antisatélite en el espacio, según múltiples fuentes familiarizadas con la inteligencia, informó una nota de prensa de CNN.com.

La información de inteligencia fue informada al Congreso y a aliados clave de Estados Unidos, y algunos legisladores dicen que es lo suficientemente grave como para desclasificarla y hacerla pública. Si bien la información de inteligencia es preocupante, varios miembros de alto rango del Congreso informados sobre la información el miércoles enfatizaron que no representa una amenaza inmediata para Estados Unidos o sus intereses.

El sistema sigue en desarrollo y aún no está en órbita, según tres funcionarios estadounidenses familiarizados con la inteligencia. No está claro hasta qué punto ha progresado la tecnología, dijo uno de los funcionarios. Otro funcionario estadounidense le dijo a CNN que la amenaza no implica un arma que se usaría para atacar a humanos.

Si bien los miembros del Congreso restaron importancia a la inmediatez de la amenaza, un arma antisatélite colocada en órbita alrededor de la Tierra representaría un peligro significativo para los satélites de comando y control nucleares de Estados Unidos, dijo Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses. . Estados Unidos depende de esos satélites –que calificó de "esenciales"– para garantizar un control constante y fluido sobre su arsenal nuclear.

Otros países han probado armas antisatélites en el pasado, pero esto sería una escalada, dijo Kristensen, y Estados Unidos ha dejado claro que reaccionaría "muy enérgicamente" ante un ataque a sus satélites de mando y control nucleares.

"Si es orbital, es un nuevo nivel de amenaza [para el sistema], ya sea nuclear o no", dijo Kristensen, quien añadió que incluso las armas convencionales en un sistema antisatélite orbital podrían representar una amenaza significativa para Estados Unidos.

ABC News informó por primera vez que la inteligencia se relacionaba con una capacidad nuclear rusa basada en el espacio.

El miércoles temprano, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante republicano Mike Turner de Ohio, desató una tormenta en el Capitolio cuando emitió una declaración críptica anunciando que el panel tenía "información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional".