EEUU: Conductores de Uber, Lyft y DoorDash hicieron huelga en grandes ciudades

El miércoles, los conductores de Lyft, Uber y DoorDash organizaron una de las huelgas más grandes de su historia como parte de un esfuerzo por lograr salarios justos y mejores protecciones.



14 de febrero de 2024.-Las huelgas, que tuvieron lugar en hasta 44 ciudades de todo el país, duraron al menos dos horas y en ellas los conductores se negaron a dar transporte mientras se reunían en aeropuertos de ciudades como Chicago, Newark y Filadelfia. Los conductores protestan por los salarios que les pagan, la falta de transparencia sobre cómo se calcula el salario y las preocupaciones sobre las desactivaciones abruptas de cuentas por parte de las aplicaciones, informo vox.com/politics en una nota de prensa.



Las protestas subrayan la poca protección que tienen los trabajadores por encargo, que han sido clasificados como contratistas independientes según las leyes estatales y federales, en comparación con los empleados. Si bien las empresas están obligadas a cumplir con las leyes de salario mínimo y brindar beneficios de atención médica a los empleados, los trabajadores por cuenta ajena carecen de esta misma red de seguridad y deben depender de que las corporaciones mejoren voluntariamente sus condiciones laborales.



“Los salarios han bajado significativamente en los últimos años”, dijo al Washington Post Nupur Chowdhury, un conductor de Uber que planeó una manifestación en el aeropuerto Reagan en las afueras de Washington, DC. "Es por eso que la gente está tan enojada en este momento".



Las huelgas fueron organizadas en gran medida por Rideshare Drivers United y Justice for App Workers, dos organizaciones laborales que se centran en la defensa de los contratistas independientes basados ​​en aplicaciones. Los grupos eligieron el Día de San Valentín para la protesta debido al nivel de negocio que las aplicaciones tendían a ver en el día festivo y al simbolismo que tiene sobre la incapacidad de los conductores de pasar tiempo con las personas que les importan.



"Demasiados conductores de Uber y Lyft no pueden pasar tiempo con sus propios hijos y seres queridos, ya que trabajan horas extremas en condiciones de explotación laboral móvil con prácticamente ninguna protección en el trabajo", dijo Justice for App Workers a Vox en un comunicado.