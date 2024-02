EEUU: Jared Kushner (yerno de Donald Trump) defiende que su firma de capital recibió $ 2 mil millones de los sauditas

Después de dejar la Casa Blanca



Nueva York.- 14 de febrero de 2024– Jared Kushner, exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca y su yerno, defendió el martes sus negocios después de dejar el gobierno con el príncipe heredero saudí implicado en el asesinato en 2018 del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, informó Noticias de CBS.com (cbsnews.com).



Kushner trabajó en una amplia gama de temas y políticas en la administración Trump, incluidos los esfuerzos de paz en Medio Oriente, y desarrolló una relación con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien ha supervisado reformas sociales y económicas, pero también una represión de gran alcance contra la disidencia. en el



Después de que Kushner dejó la Casa Blanca, fundó una firma de capital privado que recibió una inversión de 2 mil millones de dólares del fondo soberano controlado por el Príncipe Mohammed, lo que atrajo el escrutinio de los demócratas.



Kushner, hablando en una cumbre en Miami el martes patrocinada por la empresa de medios Axios, dijo que siguió todas las leyes y normas éticas. Descartó la idea de que hubiera preocupaciones sobre la apariencia de un conflicto de intereses en su negocio.



"Si me preguntan sobre el trabajo que hicimos en la Casa Blanca, para mis críticos, lo que digo es señalar una sola decisión que tomamos que no era del interés de Estados Unidos", dijo Kushner.



Dijo que el fondo soberano, que tiene importantes participaciones en empresas como Uber, Nintendo y Microsoft, es uno de los inversores más prestigiosos del mundo.



También defendió al príncipe Mohammed cuando se le preguntó si creía en los informes de inteligencia estadounidenses de que el príncipe aprobó el asesinato en 2018 de Khashoggi, un disidente saudí y columnista del Washington Post. El príncipe ha negado cualquier implicación.



"¿Realmente seguimos haciendo esto?" Kushner dijo por primera vez cuando le preguntaron si creía en las conclusiones de la inteligencia estadounidense.



Kushner dijo que no había visto el informe de inteligencia publicado en 2021 que concluía que el príncipe heredero probablemente aprobó el asesinato de Khashoggi dentro del consulado saudí en Estambul.



"Conozco a la persona con la que traté. Creo que es un líder visionario. Creo que lo que ha hecho en esa región es transformador", dijo Kushner.

Respaldó las políticas de la administración Trump y calificó como "uno de los mayores elogios" que el presidente Biden se alejara de su postura inicial de rechazar a los sauditas por violaciones de derechos humanos para trabajar con el príncipe heredero en temas como la producción de petróleo y la seguridad en la región. .

"Entiendo por qué la gente está molesta por eso", dijo Kushner sobre el asesinato de Khashoggi. "Creo que lo que pasó allí fue absolutamente horrible. Pero nuevamente, nuestro trabajo era representar a Estados Unidos y tratar de impulsar las cosas en Estados Unidos".

Kushner también dijo que no está interesado en regresar a la Casa Blanca si Trump gana las elecciones presidenciales de 2024, diciendo que estaba concentrado en su negocio de inversiones y en vivir con su familia en Florida, fuera de la vista del público.