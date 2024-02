Surge un número récord de migrantes de China en la frontera México-EEUU

Un número récord de solicitantes de asilo chinos, con la ayuda de las redes sociales, están realizando el peligroso viaje a través de la frontera entre Estados Unidos y México, y rápidamente se está convirtiendo en un tema político candente. Este es el por qué.

Por qué es importante

14 de febrero de 2024.-Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), desde octubre de 2023, casi 16.000 inmigrantes chinos han intentado cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, más del doble del número total de inmigrantes chinos del año fiscal anterior en cuestión de meses. Estas cifras sin precedentes están convirtiendo a los ciudadanos chinos en la población de más rápido crecimiento que cruza a Estados Unidos desde México, reportó Chanelle Chandler para Noticias.Yahoo.com

Los datos de la CBP revelan que de enero a noviembre de 2023, más de 30.000 chinos fueron detenidos por agentes fronterizos después de cruzar ilegalmente. En 2021, en tanto, solo hubo 323 cruces.

¿Por qué el pico?

Los ciudadanos chinos representan ahora la cuarta nacionalidad más grande en cruzar el Tapón del Darién, la densa y montañosa jungla que conecta a Colombia con Panamá. Alguna vez se consideró que atravesar el Tapón del Darién era extraordinariamente peligroso, pero oleadas de migrantes han establecido formas de navegarlo a medida que avanzan hacia el norte, hacia los Estados Unidos.

Los migrantes dicen que se van debido a una caída en la economía de China mientras lucha por recuperarse de la pandemia de COVID, así como por escapar de estrictos bloqueos y restricciones.

"La tasa de desempleo es muy alta. La gente no puede encontrar trabajo", dijo a Associated Press Xi Yan, un escritor chino que cruzó la frontera en abril. "Los propietarios de pequeñas empresas no pueden sostener sus negocios".

En junio, la tasa de desempleo de China entre 16 y 24 años alcanzó el 21,3%, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Sin Yen Ling, portavoz del grupo asiático-estadounidense de derechos civiles Chinese for Affirmative Action, dijo al Austin American-Statesman que la "reciente ofensiva de Beijing contra industrias como la tecnología, los bienes raíces y la educación, donde los jóvenes tradicionalmente han buscado empleo, han contribuido a la alta tasa de desempleo."

Las visas otorgadas a ciudadanos chinos para trabajar, visitar o estudiar en los EEUU. también se han vuelto cada vez más difíciles de conseguir, lo que ha provocado un aumento en la búsqueda de vías alternativas para ingresar al país debido a las recientes tensiones entre China y los EE. UU.