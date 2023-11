Asegura médico infectólogo: "no estamos con una epidemia de gripe"

Gripe estacional

11 de noviembre de 2023.- “No estamos todavía en una epidemia de gripe. Para nosotros, en Venezuela, se presenta es una gripe estacional. Probablemente de influenza B. Hay que hacer exámenes, pero son muy costosos. En todo caso no es una epidemia, el término más adecuado debe ser un brote epidémico”.



Así responde el doctor Javier Roa, médico infectólogo, a la información desprendida desde la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) que asegura que la gripe en Venezuela se encuentra en niveles de epidemia.



—Estas pruebas a nivel público el Gobierno nacional las tiene centralizadas. Las hace solo el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el Instituto Venezolano de Investigaciones científicas— puntualizó.



— ¿Hay muchos casos de gripe?



—Ciertamente hay muchos casos de gripe. Mi familia la ha tenido. Tres, cuatro días de enfermedad y pasa afortunadamente.



— ¿Qué está pasando con estos casos de gripe?



— No sabemos a ciencia cierta qué sucede. Los reportes los tiene la OPS y son altos, son de influenza “B” que es los que presumimos circula aquí en Venezuela, es un virus que no debe llamar a preocuparse, pero sí ocuparse.



— ¿Qué hacer?



— La primera responsabilidad la tiene el Gobierno nacional, que es en parte el responsable de la distribución de la salud gratuita para los venezolanos y es precisamente la vacunación contra la gripe, sobre todo la estacional.



— ¿Hay vacunas en el sector oficial contra este mal?



— No tenemos aún la vacuna. Debimos habernos inmunizado hace unos seis meses atrás. No obstante, Venezuela no distribuyó este año vacuna contra la gripe. El año pasado fue muy escasa también. No hay que preocuparse, porque entonces nadie va venir a este país por la temporada navideña.



— ¿Qué se aconseja?



— Si está enfermo debe usar tapabocas, lavarse las manos, porque la transmisión es respiratoria y también de manos contaminadas, no ir a trabajar si tiene factores de riesgo, debe quedarse tranquilo en la casa, si presenta dificultad respiratoria u otra sintomatología que no cuadre para un adulto mayor y con comorbilidades, evidentemente tiene que buscar ayuda médica.



— ¿Me debo preocupar?



— Esa es la preocupación que debe tener el venezolano transeúnte, el de a pie. No debe estar alarmándose porque se está en niveles de epidemia de gripe, eso hace mucho daño y es falso en estos momentos. No hay que alarmarse, la idea es cuidarse, protegerse. Hay gripe, sí, y más aún por la temporada y las lluvias que están cayendo en Venezuela.



Precisó que entre los años 2016 y 2023, la toma de muestras que llegan al Instituto Nacional de Higiene o al Instituto de Investigaciones Científicas son extremadamente pocas, insuficientes; de allí que no se entiende cómo llegan a una conclusión de que Venezuela está en epidemia. No hay un basamento científico.

