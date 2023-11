EEUU da ultimátum a Maduro sobre las inhabilitaciones y amenaza con volver aplicar sanciones

Juan González Credito: Captura

09-11-23.-El asesor de Joe Biden para Latinoamérica, Juan González, dio un ultimátum al Gobierno de Nicolás Maduro para que permita la participación de todos los candidatos opositores, incluida María Corina Machado, y libere a los presos políticos antes del 30 de noviembre, o de lo contrario, Estados Unidos volverá a aplicar las restricciones al sector petrolero que había levantado tras el acuerdo electoral de Barbados.



“Deben ser los venezolanos los que decidan quiénes van a ser sus líderes”



González, en una entrevista con NTN24, afirmó que Estados Unidos espera ver un proceso de rehabilitación de todos los candidatos y candidatas que quieran competir en las elecciones presidenciales de 2024, y que no aceptará que se les inhabilite por razones administrativas o judiciales.



“Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, incluida María Corina Machado, (…) Deben ser los venezolanos los que decidan quiénes van a ser sus líderes”, dijo el asesor de Biden.



Asimismo, exigió la liberación de los ciudadanos estadounidenses “detenidos injustamente” en Venezuela y “obviamente” la de “otros presos políticos”.



EEUU podría revocar las licencias generales al sector petrolero



González advirtió que si el Gobierno de Maduro no cumple con esas condiciones, Estados Unidos revertirá el alivio de las sanciones que concedió después de la firma del acuerdo electoral entre el oficialismo y la oposición venezolana el pasado 17 de octubre en Barbados.



“Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea exitoso. Nosotros hemos dado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso, pero después del 30 de noviembre si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que tomar pasos para desmontar ese alivio de sanciones que hemos dado”, indicó.



González añadió: “Podremos quitar las licencias generales en su totalidad y también hay diferentes opciones que estamos desarrollando, consultando con el Congreso”.



Las licencias generales son autorizaciones temporales que permiten a las empresas estadounidenses realizar determinadas operaciones en el sector de hidrocarburos de Venezuela que estaban prohibidas por las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump.



Machado, la candidata opositora más votada, está inhabilitada



El pasado 22 de octubre, la plataforma opositora de Venezuela celebró unas elecciones primarias para elegir a su candidato presidencial, en las que resultó ganadora María Corina Machado, con un amplio margen sobre sus rivales.



Sin embargo, Machado está inhabilitada para ejercer cargos electivos por orden de la Contraloría General de la República, que la acusó de irregularidades en el manejo de fondos públicos cuando era diputada.



Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió a “todos los efectos” todas las fases de las primarias opositoras, en respuesta a un recurso introducido por el diputado José Brito, quien pidió que se revisara si hubo “irregularidades” en el proceso.



Maduro dice que habrá elecciones “con sanciones o sin sanciones”



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reaccionó el martes a las declaraciones de González y aseguró que en 2024 habrá elecciones presidenciales “con sanciones o sin sanciones”, lo que supone una “decisión soberana” de su país, que, según dijo, no aceptará un “chantaje”.



“El próximo año habrá elección presidencial, ahí está en la Constitución, como siempre se cumplirá, de manera impecable, con sanciones o sin sanciones, vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones, gringos, vamos a elecciones”, sostuvo Maduro en un encuentro con sectores políticos, económicos y sociales transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

