128 países votaron en Naciones Unidas a favor del levantamiento de las medidas coercitivas contra Venezuela

Naciones Unidas

8 de noviembre de 2023.- En su cuenta de red social X el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, publicó que “durante la Asamblea de Naciones Unidas 128 países votaron a favor del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales (MCU)”.



En el texto de la declaración de la ONU se insta a todos los Estados a que cesen de adoptar o aplicar medidas unilaterales no compatibles con el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre las naciones.



En particular las de carácter coercitivo, así como todos los efectos extraterritoriales consiguientes, que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, impidiendo así la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, el derecho de las personas y los pueblos al desarrollo económico y social sostenible.



Por otra parte, la resolución suscrita por 128 países en la Asamblea de Naciones Unidas, “condena la inclusión de los Estados Miembros en listas unilaterales bajo falsos pretextos contrarios al derecho internacional y a la Carta, incluidas acusaciones falsas de patrocinio del terrorismo”, debido a que “dichas listas son instrumentos de presión política o económica contra los Estados Miembros, en particular los países en desarrollo”.