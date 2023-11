CNE: más de 160 organizaciones se han adherido en defensa del Esequibo

Acto por El Esequibo en el CNE, Caracas

8 de noviembre de2023.- El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), rector Elvis Amoroso informó que 167 organizaciones nacionales, partidos políticos, gremios, sindicatos y movimientos sociales de todo el país acudieron al CNE y manifestaron su interés en adherirse para participar en el Referendo Consultivo del 3 de diciembre en defensa el Territorio Esequibo.



Desde las afueras de la sede del Poder Electoral en Plaza Caracas, Amoroso señaló que esta participación masiva que se inició este miércoles tanto en la sede principal del CNE así como en todas las oficinas estadales, refiere una nota de prensa.



Especificó que hasta el mediodía de este miércoles habían manifestado su voluntad de adherirse al Referendo Consultivo 29 organizaciones con fines políticos, 60 organizaciones del Poder Popular, 47 universidades del país, 6 gremios, 7 sindicatos, 15 grupos de la sociedad civil y tres grupos indígenas.



“Podemos decirles a todas las venezolanas y los venezolanos que el Consejo Nacional Electoral es una institución plural y recibe con mucha alegría la unión nacional en defensa de nuestro Territorio Esequibo. No hay diferencias para defender a nuestra querida patria Venezuela”, dijo.



Por otra parte, recordó que se están realizando todos los preparativos para el simulacro del Referendo Consultivo que se realizará el próximo 19 de noviembre en todo el país.



Gran Polo Patriótico



“Nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acudimos al CNE a consignar nuestra adhesión que no es más que un respaldo absoluto al Referéndum que realizaremos el próximo 3 de diciembre. Podemos decir que este día es una causa nacional para defender nuestras razones históricas, jurídicas y sobre todo nuestra identidad nacional”, Gabriela Peña, representante de la tolda roja.



Asimismo, extendió la invitación a todos lo partidos de distintas posiciones políticas a participar y a acudir a las sedes del CNE que se encuentra en varias partes de Venezuela en respaldo del Esequibo.



Destacó que la unidad en estos momentos debe prevalecer porque “Venezuela es nuestra madre y corresponde a nosotros defenderla con amor y con conciencia por el Esequibo es de nuestro”.



Del mismo modo, Jocsen Alvarado, resaltó que la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) está presente en defensa del territorio Esequibo “estamos dando una batalla contra el imperio más poderoso del mundo y nos mantenemos de pie, porque somos un pueblo que no sucumbe ante presiones de nadie”.



Por su parte, la secretaria general del Partido Patria Para Todos (PPT), Ilenia Medina, manifestó que el Referéndum es un compromiso para proteger la integridad territorial.



“Defender el Esequibo es una honra porque es un legado para nuestros nietos, bisnietos, en las próximas generaciones”, instó.



Es importante destacar que el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Podemos, Tupamaro, Partido Verde, entre otros, también manifestaron su compromiso ante el CNE en apoyo a la defensa de nuestro territorio Esequibo.