Vielma Mora: Maduro “sufre y le duele el no poder elevar los sueldos”

3 de septiembre de 2023.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Vielma Mora, señaló este domingo que saben que aumentar el salario «es una necesidad» y acotó que al presidente Nicolás Maduro «le duele» no poder incrementar los sueldos.«Nos da mucha molestia las medidas coercitivas contra nuestro país que nos tiene afectados», sumó al tiempo que dijo que el Primer Mandatario venezolano «sufre, le duele el no poder elevar los sueldos» de los venezolanos.Sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos debe quitar las sanciones a Venezuela: «las medidas coercitivas nunca se debieron aplicar. Le podemos dar lecciones de democracia al Gobierno norteamericano».Apuntó, además, que el dinero y los bienes producto de la corrupción «deben ser recuperados», puesto que eso «alienta la economía, porque eso genera confianza, la economía es dinámica».Elección presidencial en VenezuelaEn otro tema, el parlamentario manifestó que la elección presidencial en Venezuela debe hacerse cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo fije.Comentó en Venevisión que hay un tiempo establecido y hay una forma de poder lograrlo: «eso le corresponde a los 5 rectores principales».Chavistas respaldan a Maduro y rechazan el bloqueoSeguidores del chavismo se movilizaron este sábado en Caracas y en varias regiones de Venezuela para respaldar al mandatario Nicolás Maduro y rechazar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país caribeño, manifestaciones de apoyo que agradeció el jefe de Estado a través de las redes sociales.