EEUU: Biden examina daños por el huracán Idalia, Gobernador DeSantis rechazó reunión con el presidente

2 de septiembre de 2023.-El presidente Joe Biden examinó el sábado los daños causados ​​ y tranquilizó a las víctimas de la tormenta sobre la respuesta del gobierno federal, después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidiera no reunirse con él, informacion de Noticias de CBS.



Mientras estaba en Florida, Biden dijo que no estaba decepcionado de que DeSantis rechazara una reunión con él.



"No, no estoy decepcionado", dijo Biden el sábado por la tarde. "Puede que haya tenido otras razones porque... pero nos ayudó a planificar esto. Se sentó con FEMA (Agencia Federal de Manejo de las Emergencias) y decidió adónde debíamos ir, dónde habría la menor interrupción".



Luego, Biden elogió al senador de Florida Rick Scott, un republicano, quien, a diferencia de DeSantis, se unió al presidente en su gira por algunas de las zonas más afectadas. El presidente dijo que estaba "muy contento" de que Scott estuviera presente a pesar de que no están de acuerdo en "mucho en absoluto".