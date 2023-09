(VIDEO) Plan Vuelta a la Patria retornan 162 venezolanos desde Perú

El viceministro para América Latina de la Cancillería de Venezuela, Rander Peña, informó este viernes del retorno de 162 ciudadanos venezolanos provenientes de Perú, a través del Plan Vuelta a la Patria, un programa diseñado por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para repatriar a connacionales vulnerables en distintos países de la región.

"Estamos recibiendo a 162 venezolanos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y a través de las alas de Conviasa, provenientes de Perú, han llegado a su patria. Han tomado la mejor decisión que es la vuelta a su país (...) van a poder reencontrarse con sus familias", expresó Peña al destacar que esta política de protección ha traído de forma voluntaria a 342 mil 880 venezolanos, muchos de ellos, víctimas de trata humana, xenofobia y discriminación.

Añadió que el Gobierno continúa trabajando para impulsar políticas que proteja los derechos fundamentales de los migrantes.

Reencuentro familiar

Verusmar Alejandra López estuvo en Perú durante 1 año y decidió regresar a su país porque se encontró con una realidad muy diferente a la que le contaban, fue víctima de maltratos.

«Pasé mucha necesidad y hambre, no conseguía trabajo (…) Me siento feliz porque me voy a reencontrar con mi familia, mis hijos, y porque llegué con vida y salud», comentó está venezolana que pasó por situaciones difíciles y una fuerte enfermedad.

Por su parte, Carlos Armando Orozco contó su experiencia como relojero y aseguró que lo llevaron engañado con una oferta de trabajo que no fue cumplida, por lo que se le hizo cuesta arriba permanecer en Perú y deseó regresar a Venezuela.

«A mí y a mi madre, de 94 años, no nos montaron en este avión por razones políticas sino por razones humanitarias», indicó en referencia al compromiso del Ejecutivo Nacional a atender las necesidades de todos sin ningún tipo de distinción.

Con información de Globovisión / Prensa Cancillería.