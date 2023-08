EEUU: Andy Jassy ejecutivo de Amazon frustrado con trabajadores que no retornan a la oficina "no les va a funcionar"

Desafortunadamente, para los ejecutivos de Amazon, convocar al personal a la oficina ha sido particularmente controvertido.

29 de agosto de 2023.-Y después de recibir de todo, desde críticas hasta peticiones del personal, parece que el jefe de Amazon ha llegado al límite, informó para la Revista Fortune Eleanor Pringle.

En una reunión a principios de este mes (el nombre de la empresa para una charla informal), Jassy supuestamente se enojó y les dio a entender que si el personal se negaba a regresar a sus oficinas no tendrían un lugar en la nómina.

"Ya pasó el momento de estar en desacuerdo y comprometerse", dijo Jassy en una grabación obtenida por Insider. "Y si no puedes estar en desacuerdo y comprometerte, también lo entiendo, pero probablemente no te funcione en Amazon porque volvemos a la oficina al menos tres días a la semana, y no es lo correcto para todos". nuestros compañeros de equipo estén tres días a la semana y que la gente se niegue a hacerlo”.

Se podría perdonar al personal de Amazon por su renuencia a regresar a su oficina. En septiembre de 2022, Jassy le dijo al personal que no tenía planes de pedirles que regresaran a sus escritorios.