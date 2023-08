(VIDEO) ¿El chavismo aún existe?: Estudio de Hinterlaces se hace viral con miles de reacciones en redes apoyando a la Revolución

Una encuesta reciente de Hinterlaces sobre el chavismo en Venezuela se hizo viral en redes sociales y ha provocado una enorme ola de comentarios a favor de la Revolución socialista.



Así quedó demostrado con la publicación de un video en TikTok y otras plataformas digitales que repregunta sobre la posición criolla frente al movimiento político iniciado por el expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías y continuado por el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro.





El estudio, publicado a principios de agosto, reveló que 70% de la población no confía en que un eventual gobierno de la oposición pueda resolver los actuales problemas económicos del país, mientras que el 55% sí confía en que el presidente Maduro pueda resolverlos.Mostró también que, pese a las graves dificultades económicas que afectan a la mayoría de los venezolanos, el Gobierno Bolivariano mantiene significativos porcentajes de aceptación y respaldo muy por encima de cualquier otra opción. Ello debido a que la oposición sigue sin perfilarse como una opción, mientras que el presidente Maduro representa la alternativa de la nueva etapa.En la plataforma TikTok los usuarios han usado el audio del editorial de Óscar Schémel para realizar sus propias ediciones y añadir imágenes que evidencian lo que señala el presidente de Hinterlaces.En los videos se observan imágenes de "guarimbas violentas" y "quema de chavistas vivos", al tiempo que Schémel habla de que la oposición sigue sin perfilarse como una opción.Además, refuerzan las palabras relacionadas con que "la oposición no cuenta con un liderazgo renovado, con una propuesta superior vinculada con nuevas expectativas de orden y progreso, y mucho menos está conectada con el sentimiento nacional popular", con imágenes de los líderes del plan "La Salida".Leopoldo López, Henrique Capriles, Julio Borges, quien además ha pedido sanciones y bloqueos para Venezuela; y María Corina Machado, quien pide invasión extranjera mientras saca a sus hijos del país, figuran en el audiovisual junto a Juan Guaidó, cuyo liderazgo califican en el video de un "interinato inmoral de corrupción y entrega de la patria"."Leales siempre, traidores nunca"; "Sí, sí hay chavistas"; "Muy cierto, la oposición no es la opción para mejorar a Venezuela"; "Chávez vive y la lucha sigue"; se lee entre miles de interacciones que ya acumula la publicación.El estudio consiguió que 62% de los consultados se inclinan por hacer más eficiente y productivo el modelo socialista; además, la mayoría respalda el modelo de inclusión social, de igualdad, respeto y emancipación.Hinterlaces explicó que en las elecciones no ganará el más digital, sino quien mejor entienda la naturaleza humana y emocional del voto. "Somos lo que sentimos repetidamente, como los latidos del corazón. El Chavismo es lo que fue, lo que es y lo que debe seguir siendo", cerró el análisis.