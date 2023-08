La FIFA suspende a Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol

GINEBRA 27 de agosto de 2023 — La FIFA suspendió el sábado al presidente de la Federación Española de Fútbol, ​​Luis Rubiales, mientras su comité disciplinario investiga su conducta en la final de la Copa Mundial Femenina, que incluyó un beso en los labios de la jugadora Jenni Hermoso después de la victoria de España, informó una nota de prensa de (AP).

La suspensión provisional se produce menos de una semana después de la victoria de España por 1-0 sobre Inglaterra en Sydney, Australia, y un día después de que Rubiales se negara a renunciar, a pesar de la intensa presión del gobierno español, jugadoras, clubes de fútbol y funcionarios. La conducta de Rubiales, que también incluyó agarrarle la entrepierna, ha eclipsado el enorme logro del primer título mundial femenino de España.

Hermoso ha dicho que no dio su consentimiento al beso y los jugadores del equipo han dicho que no jugarán más partidos mientras Rubiales esté al mando. No quedó inmediatamente claro cómo la última intervención de la FIFA podría afectar eso.

La FIFA dijo que apartó a Rubiales de sus funciones futbolísticas durante 90 días “en espera de que se abra el procedimiento disciplinario” en su contra el jueves.