EEUU: Juez del Tribunal Superior veta decision del alcalde Adams de alojar 50 migrantes en una escuela de Staten Island

The St. John Villa Academy on Staten Island. Credito: (Google Maps)

25 de agosto de 2023.-Un juez de Staten Island ordenó el viernes que la administración del alcalde Adams no puede utilizar una antigua escuela privada en el distrito como refugio para inmigrantes, pero el fallo fue revocado en cuestión de horas por un tribunal superior, permitiendo a la ciudad proceder con el alojamiento de los recién llegados en el lugar, informó Chris Sommerfeldt para The New York Daily News.

La decisión inicial del juez de la Corte Suprema de Staten Island, Wayne Ozzi, de impedir que la ciudad aloje a inmigrantes en la Academia St. John's Villa se produjo en respuesta a una demanda presentada por un grupo de políticos republicanos locales, incluido el presidente del condado, Vito Fosella, y la representante Nicole Malliotakis. y el concejal Joe Borelli.

Su demanda afirmaba que la administración Adams violaría las restricciones de zonificación existentes, crearía "una molestia privada irrazonable" y "una carga indebida" para Staten Island al albergar a inmigrantes en la escuela, que ha estado cerrada desde 2018.

En su fallo de tres páginas, Ozzi se puso del lado de los republicanos y escribió que es "probable que tengan éxito según los méritos del caso". En ese sentido, el juez emitió una orden de restricción temporal que prohibía a la ciudad alojar a inmigrantes en el sitio, al menos hasta el 6 de septiembre, cuando programó una audiencia para que las partes se reunieran en el tribunal.

Pero a las pocas horas, el juez de la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Brooklyn, Carl Landicino, anuló la decisión de Ozzi, dijo la portavoz de Adams, Kayla Mamelak.

El fallo de Landicino no estuvo disponible de inmediato en el expediente judicial, pero Mamelak dijo que se emitió durante una audiencia de emergencia.