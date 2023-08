Rusia: Presumen que haya fallecido el líder mercenario Yevgeny Prigozhin en accidente aéreo

En las afueras de Moscú

TALLIN, Estonia 23 de agosto de 2023..- El líder mercenario Yevgeny Prigozhin, quien encabezó una breve rebelión armada contra el ejército ruso a principios de este año, fue dado por muerto el miércoles después de un accidente aéreo al norte de Moscú que mató a las 10 personas a bordo, informó AP y agencias de noticias rusas.

Prigozhin estaba en el avión, según la agencia de aviación civil de Rusia, que citó a la aerolínea. El accidente despertó inmediatamente sospechas, ya que el destino del fundador de la empresa militar privada Wagner ha sido objeto de intensas especulaciones desde que organizó el motín.

En ese momento, el presidente Vladimir Putin denunció la rebelión como "traición" y una "puñalada por la espalda" y prometió vengarla. Pero pronto se retiraron los cargos contra Prigozhin. Al jefe Wagner, cuyas tropas eran algunas de las mejores fuerzas de combate de Rusia en Ucrania, se le permitió retirarse a Bielorrusia, aunque, según se informa, aparecía en Rusia de vez en cuando.

El accidente también se produce después de que los medios rusos informaran que un alto general vinculado a Prigozhin fue despedido de su puesto como comandante de la fuerza aérea.

Un avión que transportaba a tres miembros de la tripulación y siete pasajeros y que se dirigía de Moscú a San Petersburgo se estrelló a casi 300 kilómetros (185 millas) al norte de la capital, según funcionarios citados por la agencia estatal de noticias rusa Tass.

La agencia de aviación civil de Rusia, Rosaviatsia, informó rápidamente que él estaba en el manifiesto y luego dijo que, según la aerolínea, efectivamente estaba a bordo.

Anteriormente, Vladimir Rogov, un funcionario designado por Rusia en la región parcialmente ocupada de Zaporizhzhia en Ucrania, dijo que habló con los comandantes de Wagner, quienes también confirmaron que Prigozhin estaba a bordo, al igual que Dmitry Utkin, cuyo distintivo de llamada Wagner se convirtió en el nombre de la compañía.

"No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende", dijo el presidente estadounidense Joe Biden.

Keir Giles, un experto en Rusia del grupo de expertos en asuntos internacionales Chatham House, había instado a cautela ante los informes sobre la muerte de Prigozhin. Dijo que "varias personas han cambiado su nombre a Yevgeniy Prigozhin, como parte de sus esfuerzos por ocultar sus viajes".