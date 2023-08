EEUU: Juez Federal del estado de Georgia le firmó una fianza a Donald Trump de $ 200.000

Credito: CNN via video

21 de agosto de 2023.-Un juez firmó una fianza de $200,000 para el expresidente Trump en el caso electoral de Georgia, promulgando reglas más estrictas que sus coacusados, el lunes, según documentos judiciales, informaron agencias internacionales de noticias The Hill, redacción Zach Schonfeld.



La orden prohíbe a Trump intimidar a los co-acusados ​​o testigos en el caso mientras espera el juicio.



La advertencia incluye un nivel de detalle más allá de las órdenes de fianza que el juez firmó para varios de los coacusados ​​​​de Trump más temprano ese día, dejando en claro que la prohibición de Trump incluye publicaciones en las redes sociales y una “amenaza indirecta de cualquier naturaleza”.



Trump también tiene prohibido contactar a cualquier coacusado o testigo en el caso por completo, excepto a través de abogados.



La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis (D), acusó a Trump y a otros 18 por sus supuestos esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Trump ha negado haber actuado mal.



Los acusados ​​tienen como fecha límite el viernes al mediodía para entregarse voluntariamente.



A medida que se acercaba la fecha límite, el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, comenzó el lunes a firmar las condiciones de liberación previa al juicio de los coacusados.



El monto de la fianza de cada acusado está vinculado a los cargos que enfrenta, y los acuerdos se reflejan en gran medida entre sí, excepto por la advertencia sobre los testigos.



Hasta ahora, todos los coacusados ​​de Trump han recibido la misma condición.



“El Acusado no realizará ningún acto para intimidar a ninguna persona conocida por él o ella como coacusado o testigo en este caso o para obstruir de otra manera la administración de justicia”, establecen los acuerdos.



Pero el acuerdo de Trump continúa especificando que tiene explícitamente prohibido hacer una "amenaza indirecta de cualquier naturaleza" contra cualquier coacusado, víctima o testigo, incluidos los 30 co-conspiradores no acusados.



La condición también se extiende a las publicaciones en las redes sociales, o reposiciones de otras personas, que Trump pueda hacer.