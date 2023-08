EEUU: Simpatizantes de Donald Trump publican supuestos nombres de los miembros de jurado acusador

ATLANTA, 17 de agosto de 2023.- Los supuestos nombres y direcciones de los miembros del gran jurado que acusaron a Donald Trump y a 18 de sus co-acusados ​​de cargos estatales de extorsión esta semana se publicaron en un sitio web marginal que a menudo presenta retórica violenta, según informó NBC News.



Las cadenas de noticias optaron por no nombrar el sitio web que presenta las direcciones para evitar una mayor difusión de la información.



La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fulton se negó a comentar. La fiscal de distrito Fani Willis enfrentó amenazas racistas antes de la devolución de la acusación y se implementaron medidas de seguridad adicionales, y a algunos empleados se les permitió trabajar desde casa.



Las supuestas direcciones de los miembros del gran jurado fueron descubiertas por Advance Democracy, un grupo de investigación no partidista fundado por Daniel J. Jones, ex investigador del FBI y miembro del personal del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU.



“Se está volviendo demasiado común ver a ciudadanos comunes que desempeñan las funciones necesarias para nuestra democracia y que son objeto de amenazas violentas por parte de extremistas que apoyan a Trump”, dijo Jones. “La falta de liderazgo político de la derecha para denunciar estas amenazas, que sirven para inspirar -violencia política mundial- es vergonzoso”.



El portal web Advance Democracy (Democracia de avanzada) también señaló que los usuarios publicaban los nombres e imágenes de personas que se creía que habían sido jurados de acusación en otros sitios de redes sociales. Las publicaciones afirmaban que los miembros del jurado habían publicado en las redes sociales en apoyo de los senadores Bernie Sanders, I-Vt., y Raphael Warnock, D-Ga., el ex-presidente Barack Obama y el movimiento Las Vidas de Los Afro-estadounidenses Importa.



La acusación emitida el lunes enumera los nombres de los miembros del gran jurado, pero no sus direcciones u otra información personal.