Enrique Ochoa Antich denunció en la fiscalía a Diosdado Cabello por instigación al odio y apología del delito

Enrique Ochoa Antich, activista por los derechos humanos, denunció en el día de hoy, en comunicación dirigida al Fiscal General, a Diosdado Cabello, Vicepresidente del PSUV, por apoyar actos de violencia de militantes oficialistas contra movilizaciones electorales de los candidatos María Corina Machado y Henrique Capriles.



-Esas agresiones recuerdan a las camisas pardas hitlerianas, afirmó.



Les recordó a Delcy Rodríguez y a Tarek William Saab que no fue para tener un país con agresiones como éstas que lucharon juntos por los derechos humanos en los años 90. Ochoa Antich se dirigió también al presidente de la república:



-Ya va siendo hora de que el presidente Maduro ponga orden en su partido y se deshaga de esta deriva fascista de alguno de sus sectores.



A continuación, la carta dirigida al Fiscal:



Caracas, 17 de agosto de 2023





Ciudadano

Tarek William Saab

Fiscal General

Su despacho







Aunque sé se antemano que será difícil que se investigue mi denuncia, pero convencido de que si las instituciones no funcionan los ciudadanos no debemos dejar de funcionar, y en complemento a las que formulé ante su despacho el 1° de octubre de 2021, me dirijo a usted a los fines de denunciar al Vicepresidente del PSUV y conductor del programa Con el mazo dando, ciudadano Diosdado Cabello, por los delitos de instigación al odio y a la desobediencia de las leyes y por apología del delito, debido a su apoyo claro a los actos violentos protagonizados por activistas del PSUV contra movilizaciones electorales de los candidatos María Corina Machado y Henrique Capriles.



En lo personal he adversado y adverso el llamamiento a sanciones y aún más a una intervención militar extranjera pero se trata de delitos políticos que deben ser procesados políticamente, mediante el diálogo y el voto. Se trata de delitos políticos como lo fueron los intentos de golpes de Estado militar de 1992.



La solución a nuestros problemas está en la reconciliación, el perdón y la negociación y no en el desbarrancadero de la violencia.



Durante un acto en la parroquia Santa Rosalía de Caracas, el ciudadano Cabello expresó, según informaciones de prensa, lo siguiente: "Por ahí andan los representantes de la burguesía, que se acuerdan del pueblo cuando hay elecciones, llegando a las comunidades con 50 autobuses con gente a atropellar a los que viven ahí y a empujarlos. Ellos creen que pueden ir a un sector a seguir tratando de maltratar a la gente", y durante su programa Con el Mazo Dando indicó sobre la agresión, dirigiéndose a Capriles: "¿Qué esperas tú, que yo condene a los míos y me ponga al lado tuyo? Eso es lo que tú esperas? Eso no lo voy a hacer nunca. Estoy con los míos así no tengan la razón".



El apoyo a quienes cometen este tipo de agresiones, más viniendo de la segunda autoridad del partido de gobierno, sólo estimula a su impunidad y su reincidencia.



La ley es clara al respecto:



Artículo 283. Cualquiera que públicamente o por cualquier medio instigare a otro u otros a ejecutar actos en contravención a las leyes, por el solo hecho de la instigación será castigado:



1. Si la instigación fuere para inducir a cometer delitos para los cuales se ha establecido pena de prisión, con prisión de una tercera parte del delito instigado.



2. En todos los demás casos, con multas de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), según la entidad del hecho instigado.



Artículo 285. Quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a seis años.



Copio el vínculo en la Internet de una información donde se da cuenta de las palabras del ciudadano Diosdado Cabello. El Ministerio Público debe actuar de oficio con base en ella.



https://m.aporrea.org/imagenes/2023/06/diosdado.png



Sin otro particular, me suscribo de usted,





Enrique Ochoa Antich