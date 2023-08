Partido Comunista Colombiano solicita al TSJ revertir intervención del PCV

14 de agosto de 2023.- El Partido Comunista Colombiano (PCC) ha hecho público un pronunciamiento de solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de intervenir esta organización.En el comunicado emitido el sábado 13 de agosto, el PCC lamentó la sentencia del poder judicial y solicitó que sea revertida.«Tal decisión es la conclusión de un conjunto de medidas destinadas sustituir a un partido real, enraizado en la vida del pueblo, por un cuadro de personas ajenas a dicha organización», advirtieron los comunistas colombianos.La Secretaria General del PCC, Claudia Flórez, también hizo público su rechazo a esta maniobra judicial para arrebatarle la personalidad jurídica a la legítima dirección del PCV.La noche de este viernes 11 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV) con el nombramiento de una junta ad hoc compuesta por un grupo de ciudadanos que no pertenecen a las filas del Gallo Rojo.De acuerdo a la sentencia N.º 1160 del TSJ, esta directiva fraudulenta debe organizar “los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados”. No obstante, su nombramiento viola abiertamente el marco constitucional y los estatutos del PCV, organización que el pasado noviembre de 2022 realizó exitosamente su XVI Congreso Nacional y eligió a sus organismos de dirección nacionales, regionales y locales.A continuación, reproducimos integralmente el comunicado del PCC:SOLIDARIDAD CON EL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELAEl Partido Comunista Colombiano (PCC), lamenta la sentencia emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela que ordena una intervención injustificable contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV), en detrimento de los derechos y garantías políticas, constitucionales y legales de su dirección legítima, así como de sus militantes y simpatizantes. Máxime cuando formaciones políticas que han impulsado la violencia contra el pueblo de Venezuela, que promueven la injerencia imperialista y viven de ellas política y económicamente, hacen vida política con normalidad en territorio de la hermana República.Tal decisión es la conclusión de un conjunto de medidas destinadas sustituir a un partido real, enraizado en la vida del pueblo, por un cuadro de personas ajenas a dicha organización, nombradas como dirigentes por el TSJ. Para el Partido Comunista Colombiano, el PCV es un partido histórico de Venezuela, un combatiente antiimperialista frente a todas las dictaduras, batallador por los derechos democráticos, las libertades, las garantías para el pueblo de Venezuela y por el socialismo.En momentos en los que los partidos, organizaciones y movimientos revolucionarios y progresistas en América Latina y el Caribe se esfuerzan por encontrar caminos hacia la más amplia unidad, a pesar de la natural y comprensible diversidad en la izquierda, para avanzar en objetivos estratégicos de paz, cambios democráticos, reformas sociales y económicas y para enfrentar las pretensiones neocoloniales de los imperialistas en Nuestra América y particularmente contra la Revolución Bolivariana, esta decisión no contribuye al ambiente propicio para lograr tales avances. La lucha de nuestros pueblos por su segunda y definitiva independencia reclama generar unidad, consolidar confianzas, resolver nuestras diferencias por métodos fraternos, que representen pedagogía y ejemplo en las difíciles coyunturas de hoy frente al imperialismo.Por ello, pedimos de manera respetuosa a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la hermana República Bolivariana de Venezuela revertir la decisión referida. Inspirados en el legado Bolivariano y el pensamiento unitario del Presidente Chávez, en que las diversas fuerzas que representan al pueblo trabajador de Venezuela, junto a su gobierno legítimo, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, realicen el esfuerzo necesario e imprescindible para resolver las divergencias por métodos razonables, que eviten la hostilidad, la estigmatización y el anticomunismo, que permitan encontrar salidas políticas unitarias y validen garantías constitucionales para el PCV y todas las fuerzas democráticas.PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO