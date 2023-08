Introducen recurso ante el TSJ para anular intervención de Cruz Roja Venezolana

13 de agosto de 2023.- El abogado Américo Márquez Cubillán, quien es también presidente del Comité Ejecutivo de la seccional Miranda de la Cruz Roja Venezolana, introdujo un escrito -con fecha del 10 de agosto de 2023- a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para exigir el cese de la intervención del organismo por parte de una junta ad hoc, encabezada por el expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno.



A su juicio, la Sala Constitucional del TSJ no tiene las competencias para tomar esa decisión contra la Cruz Roja Venezolana debido a que el tratado firmado con la Cruz Roja Internacional tiene rango constitucional y, por ende, prevalece en el orden interno, al igual que tiene su función humanitaria definida para servir a los venezolanos.



En ese sentido, Márquez Cubillán detalló que, una vez suscritos los acuerdos, se aceptan también las normativas y procesos internos que, en este caso, la Cruz Roja posee para depurar y resolver los problemas puertas adentro. Por ello, cree que hubo un “fraude procesal” planificado para intervenir al organismo.



Además pidió que sean evaluados los ocho casos individuales de presuntos maltratos y que, según opinó, no son temas que afecte en lo colectivo a la Cruz Roja Venezolana.



Destacó que las denuncias hechas contra el organismo multilateral no han sido verificadas por parte de la Fiscalía, por lo que aseguró que se viola la presunción de inocencia, al debido proceso y el derecho a la defensa.



El presidente de la Federación Internacional de Sociedades la Cruz Roja (FICR), Francesco Rocca, agradeció por medio de una carta al Estado venezolano que ese organismo haya sido incluido en el diálogo sobre la situación de la Cruz Roja Venezolana y se mostró dispuesto a asesorar el proceso de reestructuración que encabeza Ricardo Cusanno por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia.



Rocca expresó que siguen “con interés y preocupación” los recientes acontecimientos que llevaron a las autoridades venezolanas a intervenir la Cruz Roja Venezolana, al tiempo que expresó su preocupación por la continuidad del trabajo humanitario de ese organismo en el país de conformidad con el mandato que tiene.

