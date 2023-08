EEUU: Amazon le advirtió a sus trabajadores que vigilan a los que no cumplen con el plan de regreso en persona a la oficina

Credito: Via Video

11 de agosto de 2023.-Amazon advirtió a algunos de sus trabajadores de oficina en EEUU. que está vigilando de cerca su asistencia en persona al trabajo, enviando correos electrónicos a aquellos que cree que no están cumpliendo con sus políticas de regreso a la oficina, informó CNN en una nota de prensa.

El mensaje destaca la determinación de Amazon de hacer cumplir sus reglas en medio de una reacción violenta de los empleados a la política, que requiere que los trabajadores se presenten en una oficina al menos tres días a la semana, y ante un impulso más amplio de las empresas para reducir el trabajo remoto.



Las capturas de pantalla del correo electrónico que circula en las redes sociales muestran que Amazon les dijo a algunos empleados que "actualmente no cumplían con nuestras expectativas de unirse a sus colegas en la oficina al menos tres días a la semana, a pesar de que su edificio asignado está listo".



“Esperamos que comiencen a venir al trabajo en persona a la oficina tres o más días a la semana”, continuó el correo electrónico.



Agregó que desde que la política entró en vigencia en mayo, muchos empleados de Amazon la han cumplido, “y se puede sentir el aumento de energía y colaboración entre los trabajadores y entre los equipos”.



En Blind, la plataforma de redes sociales donde los trabajadores hablan de forma anónima sobre sus empleadores, una encuesta sobre el correo electrónico tuvo miles de respuestas que declaraban que el mensaje de Amazon era mentira.



Algunos usuarios identificados como empleados de Amazon en la plataforma expresaron su indignación por el correo electrónico, mientras que otros respaldaron la represión de la empresa.



Sin embargo, otros empleados de Amazon afirmaron que recibieron el correo electrónico a pesar de cumplir con la política, y algunos dijeron que no recibieron el correo electrónico corporativo a pesar de que nunca fueron a la oficina.



En respuesta a la solicitud de comentarios de CNN, Amazon dijo que hizo un seguimiento para aclarar quiénes debían recibir el mensaje original: aquellos que rara vez han usado sus credenciales de identificación del lugar de trabajo para ingresar a un edificio de oficinas de Amazon.



“El correo electrónico se envió a los empleados que se han acreditado en menos de 3 días a la semana durante 5 o más de las últimas 8 semanas, no se han acreditado en 3 días a la semana durante 3 o más de las últimas 4 semanas, y su edificio ha sido listo para 8 semanas o más”, decía la nota de seguimiento a los empleados, una copia de la cual se compartió con CNN.