EEUU: Jueza Federal Tanya Chutkan le advierte a Donald Trump sobre las "declaraciones que enardezcan" y acepta una orden de protección limitada

“Se supone que la defensa de su cliente ocurra en esta sala del tribunal, no en Internet”, le dijo la juez Tanya Chutkan a los abogados de Trump.



WASHINGTON 11 de agosto de 2023.— El juez federal que supervisa el caso de conspiración electoral contra Donald Trump advirtió el viernes que hay límites en lo que el ex-presidente puede decir públicamente sobre la investigación mientras hace campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca, informó (AP) , una nota de Prensa PBS Noticias.



Al presidir su primera audiencia del caso, la jueza federal de distrito Tanya Chutkan en Washington escuchó argumentos sobre cómo estructurar una orden de protección que evitaría la difusión pública de todas las pruebas entregadas por los fiscales. Pero también utilizó el foro para abordar la combinación sin precedentes de preocupaciones legales y políticas del caso.



Chutkan enfatizó que las consideraciones políticas no guiarían sus decisiones. También dijo repetidamente que Trump estaba sujeto a las reglas de la corte como acusado antes del juicio, incluso cuando se postula para la nominación republicana a la presidencia en 2024.