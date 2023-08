EEUU: Fiscal Especial Jack Smith obtiene orden de registro de la cuenta de (X) Twitter de Donald Trump

9 de agosto de 2023.-El fiscal especial Jack Smith obtuvo una orden de registro para la cuenta de Twitter de Donald Trump, @realDonaldTrump, a principios de este año, según documentos judiciales recientemente revelados.



La resistencia inicial de Twitter a cumplir con la orden del 17 de enero resultó en que un juez federal declarara en desacato a la compañía, ahora llamada X, y le impusiera una multa de $350,000. Un tribunal federal de apelaciones confirmó esa multa el mes pasado en una opinión sellada. El miércoles, el tribunal reveló una versión redactada de esa opinión, revelando detalles de la batalla judicial secreta por primera vez.

“Aunque Twitter finalmente cumplió con la orden judicial, la empresa no presentó la información solicitada en su totalidad hasta tres días después de la fecha límite ordenada por el tribunal”, según la opinión de 34 páginas de un panel de tres jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones de D.C. “Por lo tanto, el tribunal de distrito declaró en desacato a Twitter e impuso una sanción de 350.000 dólares por su demora”.



No está claro qué buscaba Smith en la cuenta de Trump. Trump usó la cuenta activamente en el período previo al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, promoviendo afirmaciones falsas de fraude electoral, llamando a sus partidarios a Washington para “detener el robo” y montando ataques contra sus rivales. La obtención de datos de Twitter podría haber revelado patrones sobre el uso de la cuenta por parte de Trump, si otros tenían acceso a ella y si había borradores de declaraciones que no se enviaron.



Smith obtuvo una acusación contra Trump la semana pasada por cargos relacionados con sus esfuerzos por subvertir las elecciones de 2020. El documento estaba repleto de referencias a los tuits de Trump, incluido su llamado del 19 de diciembre de 2020 para que los partidarios descendieran a Washington para una protesta "salvaje" el 6 de enero de 2021, así como su tuit, en medio de la violencia en el Capitolio, atacando a su vicepresidente, Mike Pence, por negarse a cambiar las elecciones por sí solo. La acusación sugiere que Trump, no un sustituto o asistente, emitió los tuits.