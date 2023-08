Exportaciones venezolanas crecieron en 6% en primer trimestre del año: Avex

6 de agosto de 2023.- El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Ramón Goyo, afirmó que actualmente Venezuela está cerca de los tres mil millones de dólares en exportaciones.



Goyo indicó que “tenemos cifras para los 25 países destino del primer trimestre de este año con un crecimiento de 6%, lo cual es positivo y creemos que el mismo ritmo va a continuar en el segundo semestre” de 2023.



Explicó que el año pasado el incremento de los precios de los fletes afectó mucho a algunos productos. Commodities como el acero, la exportación de aluminio y el frijol mungo fueron algunos de los afectados. Las commodities tienen la característica de que cuando los precios internacionales de los fletes marítimos suben, ellos salen de competencia.



Este año los fletes han bajado entre 300% y 400%, “por eso el frijol mungo, por ejemplo, que se dejó de exportar el año pasado, este año lo sacamos y parte de la cosecha también”, acotó.

Para el representante de la AVEX, esos niveles de $3 mil millones se pueden incrementar más, pero es necesario, ahora que se está recuperando la producción de aluminio y acero, que haya una política comercial interna para que una parte de esa producción de metales vayan a la industria manufacturera y se puedan vender ya manufacturados.



En ese sentido, apuntó que “se han hecho reuniones para que una parte importante de esta producción vaya a esa capacidad instalada de la industria metalmecánica que está en desuso y es bastante grande. Eso es relevante para impulsar los productos terminados”.



Señaló que, a pesar de la baja producción, se está exportando alambre, alambrón de aluminio y acero y conductores eléctricos de aluminio a países como Estados Unidos.



Goyo se refirió también a la exportación de cangrejos, señalando que en el primer trimestre cayó mucho por razones naturales, pero a finales de marzo comenzó a incrementarse la producción, y agregó que estos son elementos que están apostando a una estabilidad económica.



Destinos de exportación





Por otra parte, el presidente de AVEX destacó que se están incorporando países destino de exportaciones como Polonia y Marruecos, y con Turquía también se está fortaleciendo. En lo que se refiere a América Latina, se están agregando destinos como Costa Rica, República Dominicana y Guatemala.



Resaltó que a estos países es necesario acercarse y buscar acuerdos comerciales para mejorar el acceso de los productos venezolanos a ellos; eso forma parte de las políticas públicas que se le han planteado al Gobierno, en cuanto a abrirse más en los acuerdos comerciales.

Sistema general de preferencia para la UE.



Ante la Unión Europea, la AVEX está planteando la necesidad de que el beneficio de preferencia vuelva a ser otorgado a Venezuela “porque pertenecemos al sistema general de preferencia, pero no tenemos el beneficio, ese beneficio se traduce en que los productos nuestros entrarían a los países europeos con descuentos de impuestos de 80% y 90%”, dijo Goyo.



Explicó que Venezuela gozaba de este beneficio hasta el año 2013, pero fue suspendido como consecuencia de que los niveles de ingresos per cápita en el país subieron al orden de los 12 mil dólares. Y cuando llegan a esos niveles de ingresos a los países desarrollados se les suspende el beneficio.



Hoy en día, en el caso venezolano el ingreso per cápita está por debajo de dos mil dólares, por lo cual “calificamos para obtener el beneficio nuevamente; incluso creo que la Unión Europea podría tomar una decisión unilateral. Lo que hace falta es que el Gobierno nacional publique las cifras actualizadas en el Banco Mundial, que es la referencia que toman estos organismos para conocer la situación de los países”. También es necesario que el Gobierno venezolano haga la solicitud formal de este otorgamiento.



El productor debe prepararse para los negocios





El representante de AVEX informó que se van a desarrollar varias ruedas de negocios internacionales, una de ellas es la rueda de negocios entre Colombia y Venezuela, que se realizará a finales de septiembre.



Actualmente, AVEX está preparando cursos de inducción, conjuntamente con Bancoex y el Ministerio de Economía y Finanzas, con la intención de que los representantes de las empresas que participarán en la rueda de negocios vayan con los mecanismos claros de cómo negociar en minutos con un comprador que viene del exterior a buscar productos venezolanos.



Goyo destacó que, cuando el empresario logra introducir sus productos para la exportación, se da un hecho interesante porque que se entra en un nicho de mercado y el nicho de mercado tiene la característica de ser un mercado más pequeño, donde hay menos competencia, entra con un producto y pasa a formar parte de ese nicho y así es que se desarrollan las exportaciones.



“Una vez que se logra entrar en ese mercado, es importante mantenerse y así es difícil que productos similares entren en nuestro país, por eso es que exportar es la mejor forma de proteger nuestra producción nacional y eso tenemos que tenerlo claro también”, finalizó.

