EEUU: Trasladan a 130 migrantes que dormían en la acera del Hotel Roosevelt- Manhattan a una iglesia en Queens

5 de agosto de 2023.- Logramos una comunicación con la iglesia en Queens que tiene espacio y disponibilidad para alojar temporalmente a estos migrantes, dijo Shenna Wright segunda al mando de la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

Trabajadores estuvieron limpiando las aceras donde dormían los migrantes, la mañana del sábado, Sin embargo, activistas como el Sr. Power Malu critico fuertemente a la alcaldía de dejar a estos migrantes dormir en las aceras en vez de ayudarles.

La ciudad está tratando de limpiarse la cara frente a este problema y ha utilizado a "los migrantes como peones políticos, y están tratando de recibir más recursos monetarios del gobierno federal y están tratando de persuadir a las personas de venir a la ciudad", finalizó Malu.

El vocero de la municipalidad de sintió aludido diciendo que la sugerencia es un insulto. no podemos dar por sentado que no ocurrirá mas, pero tenemos la esperanza que no sucederá, dijo Josh Goldfein Abogado de la Organización La Sociedad de Ayuda Legal.

El Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Erick Adams dijo que la ciudad está en el medio de una crisis humanitaria. De aquí en adelante la situación empeora, ya no tenemos espacio finalizo Adams.

La ciudad planea convertir dos centros recreativos en Brooklyn para albergar adultos que sean solteros que buscan asilo.

En lo que va de año ya hay 190 espacios habilitados abiertos para asistir a migrantes que buscan asilo.

Las autoridades dicen que ya han proveído de techo y comida a 56.000 migrantes que buscan asilo.

La municipalidad alega que el gobierno federal debe de involucrarse y ofrecer ayuda, por qué es un problema que ya afecta a nivel nacional, dijo Keith Powers de la municipalidad.