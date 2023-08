(VIDEOS) Organizaciones se movilizaron hasta la Contraloría, exigen información sobre la corrupción en Pdvsa

2 de agosto de 2023.- Demandaron información oficial sobre «los controles, investigaciones y decisiones» que ha ejecutado la Contraloría en Pdvsa entre 2007 y 2023«Amoroso, silencioso, proteges a mafiosos». Este grito de protesta unió a varias organizaciones de izquierda, este miércoles 2 de agosto, en la puerta de la Contraloría General de la República, en Caracas. El mensaje iba dirigido al contralor general, Elvis Amoroso, con una demanda muy clara expresada en un documento que consignaron: Exigir información oficial sobre «los controles, investigaciones y decisiones» que ha ejecutado la Contraloría sobre la situación administrativa de Pdvsa entre 2007 y 2023.«Estamos nuevamente en la calle la izquierda que lucha, que se moviliza, que pelea, y que quiere dejar claro que no tiene nada que ver con este gobierno capitalista de falso discurso socialista», subrayó Miguel Ángel Hernández, del Partido Socialismo y Libertad.«Estamos denunciando una vez más el saqueo de Pdvsa, la corrupción sostenida durante al menos 16 años en nuestra industria petrolera, gasífera y petroquímica», remarcó el periodista y dirigente Manuel Isidro Molina.Si la Contraloría no se pronuncia sobre la corrupción se convierte «en cómplice de la corrupción hasta que haga lo contrario», destacó Gustavo Martínez, dirigente de Marea Socialista.Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV, pidió que las organizaciones se comprometan a no abandonar el escenario de la calle.Hay que seguir sumando fuerzas «hasta derrotar, no solamente a los actuales saqueadores, sino también a la ultraderecha», enfatizó Pedro Eusse, secretario de la CUTV.Una comisión ingresó a la Contraloría para consignar oficialmente el documento. Al fondo, se escuchó el otro grito de quienes manifestaban: «Ahí están, esos son, los que roban la nación».