Miranda: CLEBM aprueba ley para la protección de la comunidad TEA

* Dip. De la AN, Rodolfo Crespo: "Los parlamentos, en todos sus niveles, deben abrir sus puertas para que quienes saben de autismo le hablen a la sociedad, porque esto es lo que va precisamente a desencadenar que la gente se sensibilice, entienda y comprenda cómo debe tratarse una persona con TEA". *



Los Teques, (01.08.2023).- El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (CLEBM) aprobó este martes en 2da. discusión la Ley para la Inclusión, Atención y Protección Integral de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Otras Necesidades Especiales del Estado Bolivariano de Miranda, durante la sesión ordinaria que se desarrolló en el salón de sesiones Francisco de Miranda, en Los Teques.



El legislador Joan Contreras, presidente del parlamento mirandino, reconoció y aplaudió el esfuerzo de madres, padres, voceros de diferentes fundaciones y organizaciones que se sumaron en las consultas públicas para la construcción del instrumento legal, el cual busca inclusión, atención y protección especial e integral, a las personas con TEA.



"Esta es una ley que hace justicia social, pero también es una ley que une a los venezolanos en una misma causa, porque esta ley no tiene colores partidistas. No tiene otra intención que no sea el de alcanzar el bienestar colectivo y la reivindicación de un sector que lo merece todo como reinvindicación a la injusticia que en muchos casos coloca la sociedad", aseveró el legislador.



Joanna Peñalver, coordinadora general de la Organización Venezolana de Autismo (OVA), durante su derecho de palabra expresó su agradecimiento a los legisladores por la aprobación de la ley; además, refirió que en varias localidades del país se están trabajando ordenanzas y leyes regionales, producto e iniciativa de las instituciones gubernamentales y movimientos organizados.



"Tenemos que avanzar, sin parar nunca, porque esta es una carrera de largo aliento. Nosotros tenemos que seguir caminando y ganándonos la voluntad de los políticos, es aquí donde en verdad vamos a conseguir la justicia social que necesitamos", afirmó Peñalver.



Asimismo, el legislador Jonathan Sayago, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del CLEBM, dijo: "Nos sentimos parte de esta comunidad TEA, porque evidentemente, la empatía es la que nos hace mejores seres humanos, creo que eso es lo que le hace falta a nuestra comunidad hoy en día y creo que eso es lo que nosotros estamos construyendo con este tipo de herramientas legales. Estoy seguro que este es solo el punto de partida, para lograr realmente que se haga letra viva".



Finalmente, Rodolfo Crespo, diputado de la Asamblea Nacional, quien acompañó la discusión, dijo que hoy "hay una enorme sensibilidad con el tema del TEA; yo creo que la ley regional, que la aplaudo, la comparto y que es un extraordinario instrumento, debe dar pie a que se creen las ordenanzas municipales en los 21 municipios del estado".