Nueva rotura en sistema submarino que transporta agua hacia la isla de Margarita

31-07-23.-Una nueva fuga en el sistema submarino que transporta agua hacia la isla de Margarita, fue detectada este fin de semana y confirmada por autoridades municipales de Margarita.



De acuerdo a lo que trascendió, “personal de la empresa Ezuyeca realizó un recorrido a la tubería submarina en el ramal oeste desde Morropupuy hasta el estado Nueva Esparta, dónde se encontró una fuga a 8mts aproximadamente de profundidad, se desconoce el diámetro de la fuga”.



Asimismo, se informó que sería el día martes cuando el equipo técnico se dirija al lugar para diagnosticar la falla y tratar de actuar de inmediato, aunque la situación obliga a cerrar el Ramal Oeste y dejar sin caudal al sistema Turimiquire que venía surtiendo a algunos municipios.



Este hecho se suma al bajo caudal que ya se venía recibiendo pues desde el pasado 20 de este mes se informó que se afectaría el servicio hacia diversos municipios, no solo en el estado Nueva Esparta sino también en Sucre, por trabajos de mantenimiento mayor en el sistema Turimiquire.



Aunque lo previsto era una suspensión temporal por 3 días o 72 horas, los buzos no lograron terminar la labor, y debieron unir los dos sistemas Turimiquire con Clavellinos para empezar a surtir a los municipios Diaz y Marcano, pero con muy baja presión, lo que impide que las comunidades más alejadas del sistema no reciban el líquido y por tanto quedan fuera del ciclo.



Recientemente la Cámara de Comercio presentó una encuesta donde el peor servicio evaluado fue el agua y el presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Jesús Irausquín, urgió sobre la aprobación del decreto de zonas económicas especiales que tal vez podría abrir caminos a la inversión extranjera y en ello incluir el tema de los servicios.



La situación coincide con la temporada vacacional cuando aumenta la demanda de servicios, que si bien los hoteles buscan resolver con camiones cisternas el común de la población no tiene como invertir 30 dólares en 10 mil litros de agua, y quienes se hospeden en lugares particulares padecen como cualquier ciudadano, y eso por supuesto impacta en la imagen de nivel que se busca de Nueva Esparta como destino turístico.

EU (https://www.eluniversal.com/venezuela/160815/nueva-rotura-en-sistema-submarino-reitera-vulnerabilidad-de-la-tuberia-hacia-margarita)