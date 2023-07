(VIDEO) Se derrumbó una pensión en la parroquia Altagracia de Caracas

28-07-23.-En horas de la madrugada de este jueves 27 de julio una vivienda multifamiliar, ubicada en la parroquia Altagracia de Caracas, se derrumbó afectando al menos a 35 personas que vivían en el edificio que funcionaba como una pensión y otras seis familias que vivían en el sótano.El señor José Gregorio Castillo, quien vivía en la casa afectada, contó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que como a la 1:40 de la mañana “afortunadamente” fueron alertados por las personas del consejo comunal del sector de que “se estaba cayendo la casa y que evacuáramos”.“Despertamos todos nerviosos y asustados. Salimos a sacar los enseres y sacamos todo lo que pudimos. Perdimos muchas cosas, no pudimos sacar todo, nos enfocamos en ayudar a las personas de la tercera edad y esperamos hasta que empezaron a ceder las paredes del lado hacia la quebrada”, agregó.Castillo relató que aproximadamente a las 6:00 de la mañana se empezaron a caer los muros y las columnas.“En el sótano había seis familias, entre ellos 12 niños. Por fortuna todos salieron ilesos. No hubo ningún tipo de lesionados, únicamente un señor de la tercera edad que salió afectado por problemas de la tensión arterial”, detalló.Se conoció que la mayoría de los grupos familiares fueron trasladados a varios refugios de la capital por parte de la Alcaldía del municipio Libertador. Otro grupo conformado por 13 hombres serían trasladados a un hotel capitalino.La mayoría de los habitantes tenían viviendo 15 años en el edificio. Desde hace algunos años contaban con un advertencia del Cuerpo de Bomberos de que la vivienda-edificio no era habitable.Se desconoce realmente cuál fue el acuerdo entre el cuerpo bomberos y los propietarios, ya que al final después de esa orden no fueron desalojados: se quedaron viviendo allí, aunque con temor y a sabiendas del riesgo que corrían.Se presume que el colapso de esta edificación multifamiliar se deba a filtraciones ocasionadas por las fuertes lluvias caídas en Caracas el martes 25 de julio, día de su aniversario.