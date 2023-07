AN sanciona Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas

27 de julio de 2023.- Durante la Plenaria de este miércoles, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, cuyo objetivo es regular la relación de quienes participan en la producción agraria.



Al declarar la sanción de la ley, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital), indicó que esta norma es un complemento de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).



A su vez, exhortó a los trabajadores agrícolas y campesinos a llevarla a los campos, que son las áreas de acción y trabajo, y de esta manera aumentar la protección de los encargados de la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. Dicho instrumento jurídico fue remitido al Ejecutivo Nacional para su consideración y promulgación



La Ley Especial de Trabajadores Agrícolas garantizará el salario convenido entre los patronos, y no será inferior al fijado por el Poder Ejecutivo Nacional. El pago del salario y otras remuneraciones debidas al trabajador agrícola se realizará de manera semanal, quincenal o al finalizar la jornada para la cual ha sido contratada o contratado.



En este sentido, la contratación no debe exceder de una semana en el caso de las trabajadoras o los trabajadores agrícolas temporales y ocasionales, incluidas las jornaleras y los jornaleros. Sin embargo, también se pueden hacer otros acuerdos entre las partes en los contratos, pero lo fundamental es que siempre se respeten los derechos garantizados en la ley.



De igual manera, el instrumento legal garantizará condiciones de salud, seguridad y bienestar social en un ambiente de trabajo adecuado, seguro y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, así como también deberán tomar precauciones para los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, donde la patrona o el patrono serán responsables de la atención y asistencia en caso de cualquier percance.



La patrona o el patrono de la unidad de producción agrícola deberá garantizar espacios para el alojamiento en condiciones dignas, y una alimentación balanceada y suficiente, cuando las condiciones del trabajo desempeñado no permitan a los trabajadores trasladarse a sus respectivas viviendas entre una y otra jornada, sin efectuar ningún descuento. Asimismo, deben promover e incentivar el desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso.



En la sesión de la AN estuvieron presentes voceros de la Primera Base Agraria UBA 199, del estado Anzoátegui; de José Félix Salazar, de la Red Conuquera Caribe; la vocera de la Comisión Nacional de Tierras del Distrito Capital, Celina Manzanilla; la secretaria nacional del Congreso de la Nueva Época, Orailene Maccarri Díaz; sector campesinos, entre otros.

