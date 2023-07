Freddy Bernal: “Es una payasada mandar a su mismo partido a hacer pintas de amenazas”

Freddy Bernal, gobernador del Táchira Credito: Web

26 de julio de 2023.- El Gobernador aseguró que ya la Fiscalía está investigando los hechos



“Este es un estado en paz, cualquier candidato puede venir a hacer campaña en el marco de la Constitución Nacional y lo protegeremos: pero esta señora, mandar a su partido a hacer pintas para autoinfligirse un supuesto intento de asesinato, más allá de una payasada, es una irresponsabilidad”. Así lo dijo el gobernador Freddy Bernal, refiriéndose a las denuncias realizadas en redes sociales sobre los grafitis amenazantes hechos en la fachada de la casa del partido Vente Venezuela en el municipio García de Hevia.



En los señalamientos, efectuados por dirigentes del partido de Machado, señalaban que las amenazas fueron realizadas por presuntos grupos irregulares, puesto que uno de los grafitis decía “ELN primarias sin María Corina”.



Ante esto, el Gobernador negó rotundamente la presencia del grupo armado ELN en el estado Táchira: “Que no pretenda hacer en el Táchira el mismo show que intentó realizar en el año 2014, cuando anunció a su progenitora un supuesto tiroteo en el 23 de Enero en Caracas”.



Informó que la Fiscalía ya se encuentra realizando las investigaciones y que la persona que sea detenida por estos hechos en La Fría será procesada por instigación al odio, donde puede ser detenido hasta por 22 años.



Insistió en que los candidatos no pueden hacer promoción política con hechos que los victimicen y aseguró que en la próxima visita de la precandidata presidencial al estado Táchira, se le garantizará toda la seguridad.



“Cuando venga al estado la protegeremos, no vaya a ser que se invente algún show y se manda una pedrada o se manda un empujón y diga que fuimos nosotros, porque los más interesados en que esa señora haga su campaña tranquila somos el Gobierno, porque somos garantes de la paz”, puntualizó.