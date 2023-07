Denuncia el PCV: Ministro Jorge Arreaza protagoniza montaje contra la organización en Barinas

Montaje del PSUV contra el PCV

Caracas, 18-07-2023 (Redacción TP).- Jorge Arreaza, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y Ministro de Comunas, protagonizó un nuevo episodio del montaje que organiza la cúpula gubernamental contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV).



El pasado fin de semana, siguiendo la línea emprendida por el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, Arreaza difundió en sus redes sociales una foto en la que posa con una mujer vestida con los símbolos del Gallo Rojo.



La imagen corresponde a un mitin de precampaña electoral del Psuv en el estado Barinas; entidad en la que Arreaza se presentó como candidato a la Gobernación en 2021 y fue derrotado en unas polémicas votaciones. Para aquel entonces, el Gobierno ordenó la inhabilitación del candidato del PCV con el objetivo de garantizar el triunfo de su abanderado; sin embargo, la maniobra administrativa no dio resultados y la región quedó en manos de la oposición de derecha.



Las reacciones a la fotografía del ministro de Comunas no hicieron esperarse. Rápidamente, el Comité Regional del PCV en Barinas denunció que la mujer de la imagen se llama Danny Ruiz y es una reconocida militante del partido Somos Venezuela; organización política creada bajo el auspicio del Gobierno de Nicolás Maduro.



En un tweet del PCV Barinas se contrastó la fotografía de Arreaza con otra imagen en la que la ciudadana Danny Ruiz aparece junto al equipo de Somos Venezuela en el municipio Obispos de Barinas con su característica vestimenta.



En la imagen también aparece el concejal de esa organización Robinson García, quien encabeza junto con otro puñado de funcionarios del Psuv, la maniobra judicial para asaltar al PCV. García participó en un falso congreso organizado por el Psuv en mayo de este año con el objetivo de hacer creer a la opinión pública que hay una división en las filas del PCV.



El pasado 10 de julio, García y otros operadores políticos del partido de Gobierno, interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la judicialización del PCV.



Cronología mínima de la judicialización del PCV



A finales de 2021, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, comienza a usar su programa de televisión para promover la matriz de una supuesta división en las filas del PCV.



Cabello aseguraba que recibía cartas en las que militantes comunistas apoyaban el viraje antipopular del Gobierno y su pacto con la oposición de derecha.



Esta escalada de agresiones arreció luego del exitoso XVI Congreso Nacional del PCV (noviembre de 2022) cuando la máxima instancia de dirección de las y los comunistas venezolanos ratificó la línea de confrontación y deslinde con respecto a la política neoliberal del Gobierno de Nicolás Maduro.



Ante la cohesión y unidad interna del PCV, a partir de febrero de este año, la cúpula del Psuv optó por disfrazar a su militancia y a personas contratadas con indumentaria y símbolos del Gallo Rojo para hacer creer a la opinión pública que había descontento en lo que denominaron “bases del PCV”.



Los actores de esta comparsa han recorrido el país para desarrollar “asambleas” financiadas con recursos del Estado y allanar el camino a la intervención del partido político más antiguo del país.



Tras bastidores no solamente está Diosdado Cabello, quien ha dirigido personalmente esta maniobra sino también otros integrantes de la cúpula del Psuv como el diputado Jesús Faría Tortosa, quien coordinaba las denominadas “asambleas” para “rescatar” al PCV, tal y como se supo a través de un audio filtrado en redes sociales.



En la grabación Faría Tortosa reconocía que numéricamente eran pocos en esta aventura antidemocrática pero que trataban de sortear esta debilidad buscando a descendientes de exdirigentes del PCV, así como también tratando de ganarse el favor de exmilitantes.