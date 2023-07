(VIDEO) FANB inutiliza en Falcón aeronave ilegal proveniente de México

10 de julio de 2023.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) interceptó e inutilizó este lunes una aeronave proveniente de México que ingresó al estado Falcón, en violación flagrante del espacio aéreo, informó el Comandante Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.A través de su cuenta en la red social Twitter, Hernández Lárez precisó que la aeronave fue detectada a través de los radares del Sistema Aeroespacial Integral del Comando de Defensa la cual fue derribada en el sector San Félix del municipio Mauroa, del estado Falcón.“Cabe destacar que el vector en vuelo fue detectado por los radares venezolanos constatándose que viajaba a baja cota, sin medios de comunicación, sin códigos de identificación, sin transponder, dando señales claras como objeto ilegal volador no identificado”, indicó.“Hoy a las 04:00 hrs #FANB a través de los radares del Sistema Aeroespacial Integral @CODAI_FANB, se detectó traza aérea en violación flagrante del espacio aéreo venezolano, dicho vector proveniente de México, ingresó al territorio nacional sobre el espacio geográfico de la @FalconZodi12 donde fue activado el Plan de Defensa y activados los medios aéreos de la @AmbFanb además de medios terrestres de la @GnbGaranteDePaz y @somos_ejercito siendo interceptado e inutilizado el mismo en el Sector San Félix del municipio Mauroa del estado Falcón; cabe destacar que el vector en vuelo fue detectado por los radares venezolanos constatándose que viajaba a baja cota, sin medios de comunicación, sin códigos de identificación, sin transponder, dando señales claras como objeto ilegal volador no identificado, luego de ser destruido en la operación conjunta con aeronaves de la FANB. En la intercepción e inmovilización, las patrullas URRA escudriñaron el área para confirmar la destrucción y buscar posibles materiales e indicios de interés operativo.Con esta intervención legal suman 36 aviones invasores dados de baja y 359 en total desde el año 2012. Venezuela debe ser respetada. Poseemos la tecnología y el temple de acero necesario para resistir, luchar y vencer contra cualquier flagelo o adversidad, el narcotráfico no mellará de ninguna manera en nuestra población, aquí viven los hijos de Bolívar y Chávez y luchamos permanentemente para evitar la contaminación, ni sembramos ni consumimos droga, y no seremos plataforma de grupos TANCOL y mucho menos de grupos mexicanos”, publicó el Jefe del Ceofanb en Twitter.Patrullas URRA: labores de escudriñamientoLas patrullas URRA escudriñaron el área para confirmar la destrucción de la aeronave y buscar posibles materiales e indicios de interés operativo, destacó el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez.Van 359 aviones ilegales destruidos desde 2012En los últimos 30 días han sido inutilizadas tres aeronaves procedentes de México. Con esta nueva intervención legal suman 36 aeronaves en el semestre.Asimismo, desde el año 2012 hasta la fecha se han destruido en total 359 aeronaves ilegales que violan los espacios aéreos de Venezuela.“Con esta intervención legal suman 36 aviones invasores dados de baja y 359 en total desde el año 2012”, dijo Hernández Lárez.Cabe recordar que la aeronave 35 inutilizada por la FANB al ingresar de manera no autorizada al país, fue destruida en el sector Encontrados en el estado Zulia, informó en ese momento el Jefe del Ceofanb.Ante estos hallazgos y violaciones de la soberanía nacional, el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, recalcó que “Venezuela debe ser respetada. Poseemos la tecnología y el temple de acero necesario para resistir, luchar y vencer contra cualquier flagelo o adversidad”,”.En tal sentido, enfatizó que “el narcotráfico no mellará de ninguna manera en nuestra población, aquí viven los hijos de Bolívar y Chávez y luchamos permanentemente para evitar la contaminación, ni sembramos ni consumimos droga, y no seremos plataforma de grupos TANCOL y mucho menos de grupos mexicanos”.