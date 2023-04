PCV desmiente a la oposición: No hacemos pactos con la derecha

Oscar Figuera, secretario general del PCV Credito: Captura

29 de abril de 2023.- El secretario general del PCV le salió al paso a unas declaraciones de Antonio Ecarri según las cuales el partido del gallo estaría estudiando la posibilidad de participar en un «Pacto Independiente por el Cambio Popular» que seria liderado por dirigente del partido del lápiz



“El Partido Comunista de Venezuela no ha “negociado” con nadie su participación en el denominado “Pacto Independiente por el Cambio Popular”, fue la tajante respuesta que dio Oscar Figuera, secretario general del partido del gallo, a unas declaraciones atribuidas al líder del partido Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, publicadas en el diario español El País.



En esa nota, se reseñaba el encuentro que sostuvieron en Madrid, el dirigente de Cambiemos, Timoteo Zambrano, el secretario general de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero y Ecarri con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y en la misma se daba cuenta de la conformación de ese “Pacto Independiente por el Cambio Popular”, al cual podría sumarse el PCV.



En la respuesta que da Figuera, a través de su cuenta en la red social Twitter, se puede leer que dice “Informamos a la opinión pública que el PCV no ha «negociado» con nadie su participación en el denominado «Pacto Independiente por el Cambio Popular”. No es esa la orientación de alianza que impulsa el PCV”.



En un siguiente trino, reconoce haber conversado con diversos factores, siendo Ecarri uno de ellos, “sobre la catástrofe nacional, fruto de la crisis capitalista, agravada por las criminales medidas coercitivas unilaterales y la nefasta gestión de Maduro. Empero, el PCV no se ha comprometido a ser parte de esa alianza”.



Lo que asoma Ecarri y que recoge la nota de El País, es calificado como “infamia” por Figuera, quien en el siguiente trino ratifica que el PCV “no realizará alianzas con la derecha. Será la XVI Conferencia Nacional, convocada por el Comité Central para este año 2023, la que decida la candidatura presidencial que apoyarán las y los comunistas venezolanos”.



Según el último trino de este hilo suscrito por Figuera, el PCV sigue buscando fortalecer la Alianza Patriótica Revolucionaria, “para construir una alternativa que reagrupe las corrientes populares revolucionarias y de base, y enfrente el pacto de élites entre el Gobierno-PSUV y las oposiciones de derecha”.