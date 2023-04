Zulia: Boza, Valdez y Pascualina Curcio con los sindicatos discuten sobre la Indexación Salarial en Maracaibo

Foro sobre la indexación salarial en Maracaibo

29 de abril de 2023.- En la ciudad de Maracaibo, se llevó a cabo el Foro “La Indexación Salarial” organizado por la Unidad Sindical Zulia, el CAIT y el Observatorio Laboral "Giuseppe Raspa", el cual tuvo como escenario la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.



Este evento que tuvo lugar en horas de la mañana del sábado 22 de abril del corriente año, en la sede de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros ubicada en el Sector Las Banderas de la capital zuliana, contó con las ponencias de especialistas de la talla del diputado de la Asamblea Nacional, Tony Boza; así como los economistas Juan Carlos Valdez y Pascualina Curcio, ésta última intervino desde Caracas de forma online a través de video conferencia. La jornada resultó ser una exitosa reunión entre trabajadores y sindicalistas que socializaron en torno a la indexación de los salarios de los trabajadores venezolanos.



Durante la apertura de este evento que abordó el tema sobre la urgencia de la indexación salarial en el país, el dirigente zuliano Alberto Salcedo como vocero del comité organizador, resaltó la necesidad de continuar realizando eventos como este, por cuanto ayudan a la clase obrera a entender y organizarse, con miras a construir herramientas políticas propias; inclusive para defender la soberanía nacional precisamente desde el corazón de los trabajadores venezolanos.



“Nosotros, no nos confundimos con los aliados de la burguesía (…) o con aquellos empresarios que en el nombre de la revolución han asumido las consecuencias políticas de los desastres que se han visto en el país”, dijo Salcedo para destacar el sentido de clase que inspira este foro, aparte de alertar al movimiento laboral zuliano sobre el evidente aceleramiento del proceso de restauración neoliberal en Venezuela, que obliga a hablar de este tema, así como igualmente a subrayar la urgencia de construir una fuerza unitaria de trabajadores que haga frente al fenómeno de la inflación, el cual sin duda alguna incide en el deterioro de los sueldos con sus efectos graves en la economía, en la política y la paz social.



Todas sus palabras, apuntaron hacia la propuesta que exponen desde el Zulia a través de este evento, la cual, según Salcedo, no es otra que adelantar el aumento salarial en Venezuela, y este a su vez (sin importante el monto aprobado) debe ser definitivamente ser indexado a un cono monetario diferente al bolívar para proteger la estabilidad socioeconómica de los trabajadores.



“Inflación como método de dominación”



Para el Econ. Tonny Boza, diputado de la Asamblea Nacional al hablar de la economía venezolana es tratar de explicar temas contradictorios, porque existe una realidad derivada del bloqueo económico reafirmado por el actual gobierno norteamericano. A pesar de esto, dijo que “(…) la mayor contradicción que hay en estos momentos es la relación: imperio y país soberano agredido (…) una situación que está allí y nos golpea (…), donde hay una serie de trasnacionales que nos pagan tres o cuatro veces menos (…) o nos esclavizan online”.



Asociado a esto, ocurren otras situaciones de orden político que afecta a la economía de todo el mundo, según Boza está cayendo el poder del dólar y están ascendiendo una serie de poderes que tumban gobiernos para luego adeudarlos a través de sus sistemas financieros tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Tomando en cuenta esto, aun así, cree que, en el espacio de la geopolítica mundial el dólar no desaparezca, sino que lo más probable es que este se debilite su influencia.



El diputado Boza, usó esa explicación para tratar de contextualizar algunas cosas que ocurren a lo interno del país con respecto al tema de la indexación salarial, y pareciera que el asunto de la lucha de clases que se explicó desde la época de Marx, pues en nuestro país no pierde vigencia. Durante su ponencia, explicó el cómo la inflación es usada por la burguesía para someter a la clase trabajadora, donde no solo sacaban provecho político usando el aparato del Estado a su favor, sino que también como herramienta para suprimir el valor del trabajo al tiempo que ampliaban su margen de ganancia manipulando los precios de productos y servicios esenciales.



“La economía no es compleja, lo difícil de nuestra economía es sacarse los prejuicios y entrar en una situación que permita ver lo que en realidad pasa detrás de lo aparente”, afirma el diputado Tony Boza, para dejar claro el tema de la indexación salaria como propuesta debe ser abordado con mayor amplitud por las fuerzas revolucionarias que tiene vida en los movimientos de trabajadores.



La gran generalidad que se extrae de las palabras de Tony Boza, resulta en comprender a la indexación salarial en Venezuela, como una solución económica que permitirá frenar la inflación, entendiéndose que una de las ventajas de adoptarse esta medida sería que al incrementarse la inflación en la misma medida y de forma automática se reajustaran los sueldos y salarios de los trabajadores.



“Salario, exceso de dinero y la causa de la inflación”



Por otra parte, al tomar el uso de la palabra el Econ. Juan Carlos Valdez, explicó a los asistentes la naturaleza del dinero y como este interviene en la vida de los trabajadores, asegurando que es responsabilidad del Estado el controlar su emisión, por eso recalca que es ilógico que un gobierno se haga la pregunta de dónde saldrá el dinero de los salarios cuando es este quien autoriza la emisión de la moneda.



“Como emisor de dinero, yo no puedo preguntar de donde va a salir el dinero para pagar sueldos. Los salarios en Venezuela se pagan en bolívares, y si yo hago los bolívares (…) el Estado no puedo preguntar de donde saldrá el dinero, si tú eres quien los haces (…), la pregunta correcta seria ¿Cuántos bolívares puedo emitir para satisfacer las necesidades del salario sin afectar otras variables de la economía?”, dijo Valdez como parte de su critica a las excusas que dan algunos expertos sobre la situación económica nacional.



Valdez, disertó también sobre la inflación que pulveriza el sueldo de los trabajadores, y definió este concepto económico como algo abstracto, un “absurdo” difícil de explicar. Sin embargo, usando algunos ejemplos, afirmó que los precios desmesurados en el país los sube un ser humano, y los sube por alguna causa, y la principal causa es porque lo puede hacer, en principio; y en la mayoría de los casos los comerciantes lo hacen porque en un momento determinado y en circunstancias determinadas este puede aprovecharse de la necesidad de los consumidores para obtener mayores ganancias. Cuestionando el hecho que ninguna teoría económica exponga como culpables de la inflación a los comerciantes, sino, por el contrario, siempre la culpa es del Estado o de los consumidores que salen a comprar mucho”, describiéndolo todo como un planteamiento del problema que justifica plenamente la indexación del salario como medida de protección del salario.



El economista Juan Carlos Valdez destacó que la indexación salarial no resolverá todos los problemas de la economía nacional, pero resolverá el tema más importante, el cual es proteger la estabilidad financiera de todos los trabajadores venezolanos, por cuanto cree que esta acción ayudara a frenar los altos indicies inflacionarios.