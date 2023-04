MAS: Petro actuó en cumbre sobre Venezuela “con prudencia pero también con valentía”

Segundo Meléndez, presidente del Mas Credito: Archivo

29-04-23.-Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, agradeció este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro su iniciativa al realizar una cumbre sobre Venezuela y porque sus problemas tengan alguna solución, asegurando que lo ha hecho “con prudencia pero también con valentía” esto en razón de decirle al presidente Nicolás Maduro que retorne al sistema interamericano mientras que por otro lado dijo al presidente de EEUU, Joe Biden que “América Latina no necesita sanciones”.



Señaló que aunque la reunión de Bogotá fue sin participación directa de venezolanos, “produjo unas conclusiones que pueden ser útiles al tratamiento del problema y que revelan el conocimiento al América Latina en general ha ido adquiriendo de la realidad venezolana” al tiempo que insistió que quienes deben resolver los problemas en diálogo y en acuerdo son los venezolanos así como también es necesario la ampliación de la participación de los distintos factores de la pluralidad democrática en el diálogo”.



“El reto que tenemos de manera inmediata es reunirnos todos los sectores de la oposición, dialogar y buscar puntos de encuentros para ir al debate con el gobierno nacional”, advirtió.



A su juicio, todo lo relacionado con el diálogo, además de tener incidencia en el proceso político actual, apunta como el punto más importante para los venezolanos, las elecciones de 2024 “donde está en juego el destino de Venezuela, razón por la cual es necesario que haya un entendimiento y las condiciones para que las elecciones sean transparentes y creíbles”.



Mostró su preocupación por recientes declaraciones del presidente del Parlamento Jorge Rodríguez quien afirmó que para que las elecciones en Venezuela sean transparentes se haya resuelto previamente el tema de las sanciones. “Este es un reconocimiento de Rodríguez de que no hay de verdad unas elecciones transparentes en Venezuela pero a pesar de esto, los venezolanos debemos estar dispuestos a participar en las elecciones, cualesquiera sean las condiciones que se nos presentes porque tenemos los votos y la fuerza social para derrotar al gobierno”.



Agregó “Si en la decisión de la mayoría de los grupos políticos, los que antes hablaban de abstención hoy están dispuestos a participar, no hay ninguna posibilidad de derrota por parte del gobierno a la oposición en una circunstancia que vayamos unidos”.



Grande Rafael Cadenas



Segundo Meléndez mostró su complacencia por la entrega del Premio Miguel de Cervantes 2022 a Rafael Cadenas, siendo el primer venezolano reconocido con el galardón más prestigioso de las letras iberoamericanas. “Rafael Cadenas es un hombre intelectual comprometido con la causa de la libertad y de la justicia social que ha sufrido cárcel y que a sus 93 años, ratifica lo que fue el compromiso de su vida”.