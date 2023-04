Pensionados furiosos porque sólo les aumentaron Bs 5 del bono de la Guerra Económica para llegar a 365

Las redes están que revientan por el pírrico aumento que le hicieron a los pensionados a través del bono Contra la Guerra Económica, a quienes sólo les aumentaron 5 Bs para un total de 365. Muchos se sienten burlados porque según de lo que se había hecho correr con antelación es que iban a recibir 500 Bs de bono. Y es que ya de por si los habían dejado por detrás en la fila, pero las manifestaciones por las redes es de un descontento total. Hasta ahora los empleados públicos recibieron el bono 1.100 mientras que los jubilados llegaron a 770 bolívares.

La mayoría se sienten fuertemente discriminados y humillados con un aumento de 5 Bs. Los aumentos de los bonos que muchos consideran insuficientes para cubrir los costos de la canasta alimentaria, debido a una inflación que no para y que no es suficiente sobre todo para los adultos mayores que ya no pueden entrar al mercado laboral y que dependen de una pensión reducida y de dos bonos al mes junto al de la Guerra Económica, para comprar medicamentos y tratar de tener una alimentación de calidad, pero estos 5 Bs de aumento los dejaron perplejos.

Mientras el país sucumbe a unos de los mayores escándalos de corrupción y desfalco en toda la historia contemporánea, por significar cantidades inconmesurables, donde una minoría favorecida vestían o visten de marcas costosas, viven en mansiones y apartamentos de lujo, joyas, viajes, ferraris, lujos y grandes boatos, la mayoría del pueblo queda menguado y sin entender como se manejaron esas cifras sin control por tanto tiempo, cuando los de la tercera edad pasan todas las penurias y hasta han fenecido de hambre como los casos de los profesores de Mérida o los hermanos de Puente Hierro. Ellos de forma estoica han venido protestando con sus zapatos rotos y ropa desteñida, junto a trabajadores por salarios y pensiones justas que no tienen comparación con esas avasallantes cantidades que nadie sabe adónde están y que nisiquiera se sabrá si se podrán recuperar. Es el sentimiento de frustración e impotencia que embarga a los pensionado en estos momentos expresados a través de las redes.