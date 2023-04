Presidente Maduro y el canciller colombiano Álvaro Leyva se reunieron en Miraflores

En función de continuar dinamizando la agenda bilateral, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el ministro para Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Álvaro Leyva Durán, en el Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas.





El último encuentro que sostuvo el Jefe de Estado venezolano con Leyva fue el 8 de marzo de este año, oportunidad en la que el Mandatario Nacional destacó que la conversación sirvió para seguir estrechando esfuerzos por la unidad y el desarrollo de los pueblos hermanos.Una vez más, esta reunión tiene como objetivo afianzar las relaciones bilaterales y repasar la agenda de cooperación estratégica entre ambas naciones, toda vez que Caracas y Bogotá han dado forma a partir del restablecimiento de sus lazos diplomáticos.Las relaciones entre ambas naciones se restablecieron en diversas áreas con la llegada a la Presidencia de Colombia de Gustavo Petro, escenario en el que se impulsa una nueva etapa binacional con la firma de acuerdos en áreas como comercio, migración y seguridad fronteriza.En esta dinámica, los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, respectivamente, firmaron el pasado 16 de febrero el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial N.º 28 entre Colombia y Venezuela.Entre los puntos que contempla este acuerdo, está la apertura total de la frontera para la integración entre Colombia y Venezuela que alcanza un consistente marco político, institucional y social.Ambos Mandatarios, además, han logrado reconstruir las históricas relaciones de hermandad y cooperación entre nuestros pueblos, superando casi siete años de oscuridad y ausencia de relaciones diplomáticas, económicas, comerciales y sociales.A través de Twitter, la Cancillería de Colombia informó, la noche de este domingo, que había concluido la "reunión preparatoria de la conferencia internacional sobre el proceso político venezolano, que tendrá lugar en Bogotá, por convocatoria del presidente Gustavo Petro, este 25 de abril".Sin embargo, en la nota divulgada por el equipo de prensa presidencial venezolana, no se hace mención a los temas abordados durante la reunión.El pasado viernes, Leyva confirmó que la conferencia sobre Venezuela tendrá lugar en Bogotá el 25 de abril y contará con unos quince países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y varios Estados latinoamericanos y europeos, además de la Unión Europea.Según el canciller, la conferencia sobre Venezuela se enmarca en el plan de "paz total" de Petro, una idea que, subrayó, va más allá de las fronteras del país.Afirmó que en la conferencia en sí no participarán las partes venezolanas , explicó, pero se espera que la sigan muy de cerca y que pueda haber una invitación para ellas posteriormente.La oposición no se ha pronunciado aún sobre este encuentro "preparatorio", pero tras la propuesta de Petro señaló que aprueba "todas las iniciativas que promuevan las democracias del mundo en aras del reinicio del proceso de negociación venezolano".Con información de Prensa Presidencial / Agencias.